Nettomarkt will erheblich größer werden

Um dem Nettomarkt am nördlichen Ortsausgang eine deutliche Erweiterung zu ermöglichen, hat der Gemeinderat jetzt die Aufstellung des dafür nötigen Bebauungsplans beschlossen.

Niederstetten. Bislang gilt der „Netto Marken-Discount“, der direkt an der Landesstraße 1001 liegt und an den Friedhof grenzt, mit seiner Verkaufsfläche von 670 Quadratmetern noch nicht als großflächiger Lebensmittelmarkt. Doch um auch langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, will sich das Unternehmen in nördlicher und südlicher Richtung auf dann 1050 Quadratmeter ausdehnen. Deshalb muss die Stadt das Areal per Bebauungsplan in ein Sondergebiet umwandeln. Dieser beinhaltet auch eine Vergrößerung der „Einhausung“, um die Anwohner vor Lärm bei der Anlieferung zu schützen, sondern auch eine Begrünung in Richtung Friedhof.

Die Aufstellung des Bebauungsplans war einer von insgesamt 12 Tagesordnungspunkten, die der Gemeinderat unter Leitung von Bürgermeister-Stellvertreter Harald Dietz in der Sitzung am Mittwochabend in der Alten Turnhalle behandelte. Dabei ging es auch um rein formelle Beschlüsse, wie etwa die Aufhebung der Satzung des bisherigen Gutachterausschusses der Stadt sowie die Zustimmung zu zwei Bauvorhaben in Vorbachzimmern.

15,48 Minuten Stromausfall

Zu Beginn hatten zwei Vertreter der „NetzeBW“ über aktuelle und zukünftige das Niederstettener Stromnetz betreffende Informationen und Maßnahmen berichtet. So erfuhren die Gemeinderäte unter anderem, dass die Stadt mit nur 15,48 Minuten Stromausfall pro Jahr und Kunde bundesweit sehr gut dastehe. Zurückzuführen gewesen seien die Stromausfälle meist auf Gewitter oder Sturmschäden, manchmal aber auch auf Kabelschäden oder einen Betriebsmitteldefekt. Größtes Bauvorhaben sei auch noch in den kommenden Jahren die Kompletterneuerung des Niederstettener Umspannwerkes für rund elf Millionen Euro. Auf einem „guten Weg“ befinde sich die Stadt in Sachen Erneuerbare Energien: Zurzeit erzeuge man schon mehr als 50 Prozent des eigenen Energiebedarfs, überwiegend durch Solarenergie, aber auch durch Biomasse und Windenergie. Und auch bei der Einspeisung von Energie mache Niederstetten eine gute Figur, denn man liege über dem Durchschnitt.

Im Zusammenhang mit der Wiedereinführung des Bau- und des Verwaltungsausschusses musste der Gemeinderat nicht nur die Änderung der Geschäftsordnung beschließen. Er legte auch die Sitzungsorte und Daten fest. So soll der Verwaltungsausschuss möglichst am ersten Mittwoch des Monats stattfinden, der Bauausschuss am zweiten und der Gemeinderat am dritten. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Während die Ausschüsse im Sitzungssaal des Rathauses stattfinden, trifft sich der Gemeinderat künftig in der Alten Turnhalle, falls keine organisatorischen Gründe dagegen sprechen. Weiter beschloss der Gemeinderat, über ein weiteres Förderprogramm mit dem Namen „Zukunftsland Baden-Württemberg – Stärker aus der Krise“ Zuschüsse zum weiteren Ausbau der Digitalisierung am Bildungszentrum zu beantragen. Für Niederstetten stehen hier 9600 Euro zur Verfügung, mit der Schulleiter Benedikt Amann ipads und Notebooks kaufen will, die er den Schülern als Leihgeräte zur Verfügung stellen will. „Freudig“, so Bürgermeister-Stellvertreter Harald Dietz, nahm der Gemeinderat Spenden in Höhe von 10 365,45 Euro entgegen. Wie Stadtkämmerin Stefanie Olkus-Herrmann ausführte, habe unter anderem eine „private Dame“ mehrere tausend Euro für die Landschaftspflege gespendet. Daneben sind Spenden für den Tacheles-Pfad, eine Drohne der Feuerwehr, als Neujahrsglückwünsche oder für den Waldlehrpfad eingegangen.

Fläche verkleinert

Weiter entschied der Gemeinderat über den Änderungsantrag für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage in Pfitzingen. Hier hatte der Antragsteller aufgrund von Einwendungen aus der Ortschaft nicht nur die Größe von fünf auf drei Hektar reduziert. Er verlegte die Anlage auch auf ein anderes Flurstück, wo sie vom Ortskern aus nicht mehr einsehbar ist, vor allem weil auch die Pflanzung einer Hecke entlang der nördlichen Grenze vereinbart wurde.

