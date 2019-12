Nachwuchsarbeit wird unterstützt

Ingelfingen.Zum Jahresabschluss des Talentcups der jüngsten Kunstturner aus Hohenlohe in Ingelfingen war Ursula Berner, Vorsitzende der Albert-Berner-Stiftung, beim Turnwettkampf zu Gast. Seit über zwölf Jahren fördert die Albert Berner-Stiftung die Nachwuchsarbeit im Turnen im Kochertal. So unterstützt die gemeinnützige Organisation die Kunstturnvereinigung (KTV) jährlich mit einer finanziellen Zuwendung in Höhe von 8000 Euro.

Die Geldspende dient insbesondere dem Auf- und Ausbau professioneller Strukturen am Turnstützpunkt Kochertal. Beteiligt sind dabei die Vereine TSV Ingelfingen, TSV Künzelsau, TSV Niedernhall und die TSG Schwäbisch Hall.

Zusätzlich betreut der Stützpunkt Trainer Dirk Gläser im Montesiori Kindergarten Criesbach die Kindergartenkinder einmal pro Woche im Turnzentrum in Ingelfingen. Der Förderbe-trag wurde in diesem Jahr erhöht, damit sich die Qualität der Trainingsarbeit weiter verbessert. Insbesondere werden im Training auch das Durchhaltevermögen, die Selbstorganisation, eine innere Ordnung sowie die sozialen Komponenten der Kinder durch das turnerische Üben gestärkt. Die Nachwuchsturner im Alter von sechs bis 15 Jahren präsentierten beim Wettkampf ihre Fähigkeiten, indem sie bestimmte Turn- und Kraftübungen den Kampfrichtern zeigten.

Bei der Siegerehrung überreichte Ursula Berner den Spendenscheck. Ursula Berner: „Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, die Kunstturnvereinigung Hohenlohe zu unterstützen, damit der Verein seine hervorragende Kinder- und Jugendarbeit auch weiterhin so erfolgreich fortführen kann.“ Beim Talentcup der Jüngsten, die teilweise ihren ersten Wettkampf bestritten, zeigte der Nachwuchs den Zuschauern, welche Beweglichkeit und Kraft er hat. Bei acht verschiedenen Übungen wurde der ganze Körper gefordert.

