Nachfolger für Stadtbaumeister Deeg gefunden

Niederstetten.Bevor der Niederstettener Gemeinderat am Ende seiner Sitzung am Mittwochabend geschlossen den Rücktritt von Bürgermeisterin Heike Naber forderte (wir berichteten), hatte er eine Tagesordnung mit 14 Punkten abgearbeitet.

Um über das erste Thema zu informieren, war Steuerberater Uwe Kamps aus Stuttgart geladen, dessen Kanzlei der Stadt „seit vielen Jahren ein kompetenter Partner“ sei, sagte die Bürgermeisterin. Kamps berichtete von einer „Revolution“, die „sehr, sehr viel Arbeit mit sich bringt“. Er meint damit eine auf europäischem Recht basierende Änderung des Umsatzsteuergesetzes. Danach unterliegen die Kommunen jetzt den allgemeinen Umsatzsteuerregeln und nicht wie bisher nur „im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art“. Für die Stadt bedeutet das enorme Mehrarbeit, außerdem müsse ein „internes Kontrollsystem“ aufgebaut werden. Nach einer Fristverlängerung muss die Stadt die Änderungen jetzt erst bis Ende 2022 umgesetzt haben. Aus nichtöffentlicher Sitzung berichtete die Bürgermeisterin, dass die Stadt einen Ersatz für Stadtbaumeister Wolfgang Deeg gefunden hat, der ab Januar bei der Stadt Weikersheim arbeitet (wir berichteten). Seinen Job wird künftig Karl-Heinz Schmidt aus Niederstetten als Technischer Bauamtsleiter und „Fachmann im Tiefbau“, so Naber, übernehmen. Wie sie weiter berichtete, habe die Stadt einen Käufer für die Lange Gasse 17 gefunden: Rafael Grups von der Firma HWG Baukultur habe das Gebäude gekauft und steige bereits in die Planung ein. Dem Gemeinderat sei schon eine Konzeptidee vorgestellt worden.

Nachdem das Gutachterwesen in Baden-Württemberg reformiert wurde, gibt es in Niederstetten ab Januar keinen eigenen Gutachterausschuss mehr. Seine Aufgabe ist die Feststellung des Verkehrswerts von bebauten und unbebauten Grundstücken, Verkehrswertermittlungen und die Ermittlung von Bodenrichtwerten. Im Main-Tauber-Kreis gibt es dann nur noch zwei Ausschüsse: in Bad Mergentheim und in Wertheim. Niederstetten schließt sich dem in Bad Mergentheim an. In Niederstetten scheiden zum Jahresende zwei Gutachter aus, die restlichen drei werden von Bad Mergentheim übernommen. Mit 12 000 Euro (2,50 Euro pro Einwohner) muss sich die Stadt künftig pro Jahr an den Verwaltungskosten beteiligen, die in Bad Mergentheim anfallen.

Alternative Bestattungsformen

Wie Bürgermeisterin Naber zum sechsten Tagesordnungspunkt ausführte, bestehe auch in der Kernstadt Niederstetten Nachfrage nach alternativen Bestattungsformen und hier insbesondere nach Baumbestattungen. Da man im Haushalt 2020 noch über Restmittel für die Unterhaltung baulicher Anlagen verfügt, beschloss der Gemeinderat, ein Buchengrabfeld (10 332 Euro) bei der Leichenhalle sowie ein pflegearmes Gemeinschaftsgrabfeld für Sargbestattungen (5427 Euro) anzulegen. Die Arbeiten wird die Gartenbaufirma Gerd Frank als Winterbaustelle ausführen. Außerdem folgt die Stadt einem Vorschlag der „Jungen Landfrauen“ aus Niederstetten, eine würdevolle Bestattungsform für Tot- und Fehlgeburten unter 500 Gramm einzurichten. Für diese bestehe vom Gesetz her keine elterliche Bestattungspflicht, doch wollten viele Eltern ihre Kinder trotzdem bestatten. Die Stadt will ihnen „eine besondere Form der Würde und Pietät“ ermöglichen, so Naber. Für 2300 Euro wird ein so genanntes „Schmetterlingsgrab“ eingerichtet. Dort wird ein Grabstein aufgestellt; die Eltern können an einem Obelisken zur Erinnerung an ihr Kind einen Schmetterling aus Edelstahl mit oder ohne Namen befestigen. Der Grabstein trägt die Inschrift „Schmetterlinge sind Küsse, die unsere Kinder herab vom Himmel schicken“. Die Bestattung ist gebührenfrei. Nächstes Jahr sollen dann zwei Ruhebänke aufgestellt werden und eine Schmetterlingsfreundliche Bepflanzung folgen.

Acht Flüchtlinge muss Niederstetten aufgrund seiner Einwohnerzahl im Jahr 2020 aufnehmen. Vier Flüchtlinge hat man bereits privat untergebracht, für weitere vier hätte die Stadt eine private Wohnung zur Verfügung, für die sie als Mieter auftritt. Im Moment laufen die Absprachen mit dem Landratsamt noch.

In der Kläranlage Vorbachzimmern ist eines der Rührwerke kaputt und muss ersetzt werden. Es dient der Aufbereitung des Klärschlamms vor der Entwässerung. Gekauft wird es für 6461 Euro bei der Firma Xylem aus Langenhagen.

Insgesamt 25 536 Euro hat die Stadt Niederstetten in den zurückliegenden Monaten an Spenden eingenommen, darüber informierte Stadtkämmerin Stefanie Olkus-Herrmann den Gemeinderat. 9000 Euro davon gingen an Kindergarten in Vorbachzimmern und 10 000 Euro gab es für die Grüngestaltung am Bildungszentrum.

Im Gebiet „Hohe Buche“ in Niederstetten wird eine Tierheilpraxis errichtet, die z.B. Betreuung von Tieren anbietet. Der Gemeinderat stimmte jetzt dem Bauantrag zu.

