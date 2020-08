Nachdenken und mitmachen

Rothenburg.Das Breathe Earth Collective (BEC) aus Graz, in diesem Jahr Artist in Residence der Tagungsstätte Wildbad Rothenburg, wird am Wochenende 29./30. August jeweils von 11 bis 14 Uhr am Ufer der Tauber einen öffentlichen Luft-Poetik-Workshop durchführen.

An beiden Tagen will das Künstlerteam hier ein Freiluft-Atelier öffnen und zum Nachdenken über Klima, Luft und Umwelt, vor allem aber auch zum Mitmachen einladen.

In Form einer freien Textwerkstatt sollen zum Thema Wild - Wald - Baden Wortspiele, Aphorismen und poetische Schriftzüge kreiert werden.

Einzelne der Neukreationen können gegebenenfalls später in die Installationen übernommen werden, die das Breathe Earth Collective für den Wildbad-Park entwickelt.

Die Einbeziehung der Bevölkerung in die künstlerische Umsetzung seiner Themen ist BEC wichtig. Denn Klima-Kultur, so die Künstlergruppe aus Graz, lebe vom interdisziplinären sowie öffentlichen Austausch und von der sinnlichen Erfahrbarkeit der komplexen Themen Luft, Klima und Lebensraum. Ein klimabewusster Lebensstil brauche Kultivierung, heißt es in einer Pressemitteilung.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.08.2020