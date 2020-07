Musterregion nimmt Fahrt auf

Zur Vollversammlung der Bio-Musterregion Hohenlohe haben sich 26 angemeldete Teilnehmer unter Einhaltung der empfohlenen Abstandsregeln im Rittersaal von Schloss Kirchberg eingefunden.

Kirchberg. „Ein Jahr Musterregion und wir können stolz darauf sein“, mit diesen Worten eröffnete Rudolf Bühler, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Haus der Bauern, die Sitzung. Er hatte die Leitung für den wegen Krankheit verhinderten Koordinator Dr. Walter Döring übernommen.

Regionalmanagerin Franziska Frey berichtete im Anschluss vom Stand der Umsetzung der Projekte. So habe man die Werbung für das Projekt „Bruderkalb“ intensiviert und es auf der Fachmesse Biofach vorgestellt. Seit Mitte Mai würden zudem wöchentlich zwei bis drei Kälber an sechs Filialen der Supermarktkette Kaufland verkauft. Um das Marketing zu verstärken, wolle man einen Antrag stellen, um die Stelle eines „Wertschöpfungskettenmanagers“ schaffen zu können. „Außerdem bewerben wir uns mit dem Bruderkalb-Projekt beim Bundespreis Ökolandbau“, so Frey.

Nachdem es coronabedingt nicht so einfach war, als Jury zu tagen, war es am 4. Juni so weit: Eine Entscheidung für die Auszeichnung von regionalen Bio-Produkten mit Vorbildcharakter mit einem „Hohenloher Bio-Stern“ ist gefallen. „Es hat 16 Bewerbungen gegeben, 13 Produkte werden ausgezeichnet“, so Frey. In dieser Woche will man bekannt geben, wer sich über die Auszeichnung freuen kann.

Für das Projekt der „Außer-Haus-Verpflegung“ berichtete Max Korschinsky von der Mohrenköpfle-Gastronomie. Mit einer Aktion in der Bausparkasse in Schwäbisch Hall habe man gezeigt, dass man der Aufgabe gewachsen sei, auch eine Großküche mit Zutaten für ein tägliches Bio-Essen zu versorgen.

Die Logistik sei dabei aber problematisch und müsse verfeinert werden. „Es muss eben auch im Großen klappen“, so Korschinsky. „Wir müssen auch ein Bewusstsein dafür schaffen, warum unsere Lebensmittel teurer sind als andere.“

Kurs startet im Herbst

Die Regionalmanagerin berichtete weiter von den Bildungsprojekten der Musterregion. So starte noch im Herbst an der Richard-von-Weizsäcker-Schule in Öhringen eine Ausbildung mit der Zusatzqualifikation Öko-Landbau. „Der Lehrplan wird gerade erarbeitet“, so Frey. Der Grundkurs für Jungbäuerinnen und Jungbauern an der Fritz-Strempfer-Bauernschule in Kirchberg habe wegen Corona nicht wie geplant stattfinden können. Die geplanten Exkursionen nach Serbien und Italien seien nicht möglich gewesen.

Es werde drei weitere Bio-Musterregionen in Baden-Württemberg geben, berichtete die Regionalmanagerin.

Das habe das Landwirtschaftsministerium bekannt gegeben. „Bewerber haben sich schon bei uns gemeldet, um sich über unsere Projekte zu informieren“, so Frey. Hohenlohe sei unter den neun Musterregionen im Land die einzige, die nicht von Landkreisen initiiert worden sei. Das mache sie besonders interessant für neue Bewerber.

„Unsere Arbeit kann und muss intensiviert werden. Wir sind die aktivste Musterregion, aber da rauf dürfen wir uns nicht ausruhen“, sagte Rudolf Bühler in der anschließenden Diskussion.

So müsse man bei der „Außer-Haus-Verpflegung“ vorankommen und Großkantinen überzeugen. Man sei zurzeit mit EBM-Papst im Gespräch, sagte Max Korschinsky, „die Anfragen müssen natürlich von den Kunden kommen“.

Grünes Licht

Die Landkreise Hall und Hohenlohe wollen sich unter bestimmten Voraussetzungen, wie der Offenlegung der Kosten, an der Finanzierung der Musterregion beteiligen, sagte Regionalmanagerin Frey. Der Haller Kreistag habe grünes Licht gegeben.

Die Entscheidung des Kreistags Hohenlohe stehe noch aus. „Corona hat uns etwas ausgebremst, aber wir entwickeln gerade eine Idee für ein neues Bildungsprojekt mit Ausrichtung Ökolandbau an der Landwirtschaftsschule in Kupferzell“, so Wolfgang Eißen von der Akademie Kupferzell.

Beim Stichwort Hohenlohekreis wurde Christoph Zimmer von der Akademie Schloss Kirchberg hellhörig. „Wir sind stark im Landkreis Hall, aber im Hohenlohekreis müssen wir stärker werden“, so Zimmer. Rudolf Bühler schlug vor, bei der nächsten Vollversammlung in der Kupferzeller Landwirtschaftsschule zu tagen. Dem folgten die Akteure der Musterregion.

Nicht durchsetzen konnte sich Bühler hingegen mit seinem Vorschlag, die Bio-Sterne mehrmals im Jahr zu vergeben. „Das soll etwas Besonderes bleiben“, sagte Nadine Bühler von der Dorfkäserei Geifertshofen zum Thema. Norbert Acker

