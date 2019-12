Museumsbeständen droht Totalverlust

Niederstetten.Zur Hauptversammlung des Niederstettener Heimatvereins „Steidemer Männle“ hatte sich der „harte Kern“ der Mitglieder und Freunde des Vereins eingefunden.

Dr. Adalbert Ruhnke, der Schriftführer des Vereins, berichtete über die Ereignisse des vergangenen Jahres. Besonders hervor zu heben war die „Wanderung zwischen den Jahren“, die Vorbachzimmern zum Ziel hatte und bei der eigens ein alter Schlitten aus der Zeit von Eduard Mörike hervorgeholt wurde.

Ein einschneidendes Ereignis für den Verein war die sicherheitstechnische Überprüfung des Hauses Frey und der dazugehörigen Scheune der Herbstfestbewirtung. Hierbei wurden verschiedene Schäden und Sicherheitsmängel im Bereich des Daches festgestellt, die die Stadt Niederstetten dazu veranlasste, eine Nutzung des Gebäudes als Bewirtungsort vorläufig zu untersagen. Aus diesem Grund musste 2019 die Herbstfestbewirtung abgesagt werden.

Anschließend trug Kassierer Klaus Schulz den Kassenbericht für das Jahr 2018 vor. Durch die Unterstützung vieler fleißiger Vereinsmitglieder und Freunde konnte bei der Herbstfestbewirtung 2018 wieder ein erfreulicher Gewinn verbucht werden.

Im Anschluss hieran gab Vorsitzender Walter Krüger seinen Bericht ab. Durch seine Aktivitäten konnte eine interessante Sammlung von Archivalien für die Stadt Niederstetten erworben werden. Krüger hob hervor, dass die alten Grabsteine im Umfeld der Friedhofskapelle gesichert wurden und diese jetzt wieder am ursprünglichen Standort aufgestellt werden sollten. Jetzt gehe es noch darum, die wertvollen Sandsteinskulpturen im Bereich des Kapelleneingangs vor weiterem Verfall zu bewahren. Darüber hinaus bedauerte er, dass es nach dem Abschluss der Innensanierung der Kapelle keine offizielle Wiedereröffnung gegeben habe.

Im derzeitigen Zustand des im Besitz der Stadt befindlichen Hauses Frey sieht der Vereinsvorsitzende ein großes Problem: durch das schadhafte Dach komme es zum rapiden Verfall des Gebäudes, den umfangreichen, in den 80er Jahren zusammengetragenen Beständen des Heimatmuseums drohe der Totalverlust.

Um dies zu verhindern, mahnte er dringend Notsicherungsmaßnahmen an, um die Zeit bis zur endgültigen Entscheidung über den weiteren Verbleib der Sammlung zu überbrücken. Hier sei die Stadt gefordert, ihrer Verantwortung nachzukommen. Bei der anschließenden Aussprache regte der stellvertretende Vorsitzende Albrecht Löblein an, eine virtuelle Aufnahme des Hauses vorzunehmen und für die Zukunft zu sichern.

Besondere Bedeutung

In ihrem Grußwort betonte Bürgermeisterin Heike Naber die besondere Bedeutung des „Steidemer Männle“ für die Stadt. Walter Krüger sei als „Sprachrohr“ des Vereins unverzichtbar für die Vermittlung historischer Informationen. Immer wieder unterstütze er die Interessen der Stadt, beispielsweise wenn er die Besuche ehemaliger jüdischer Mitbürger gestalte. So sei die Erinnerung an die jüdischen Niederstettener „mitten ins Leben“ hineingeholt worden.

Die sicherheitstechnische Untersuchung der Scheune des Heimatmuseums sei notwendig geworden, als beim Herbstfest 2018 nach einem schweren Sturm Zweifel an der Verkehrssicherheit des Gebäudes aufkamen. Nach dem Erwerb des für die zukünftige Stadtentwicklung wichtigen historischen Gasthauses „Zum Hirschen“ obliege es künftig dem Gemeinderat, das weitere Vorgehen zu entscheiden, weil die Stadt sich die gleichzeitige Sanierung von zwei alten Gebäuden auf keinen Fall leisten könne. Hier gehe es darum, verantwortlich zu handeln und dafür zu sorgen, dass der nachfolgenden Generation keine hohe Schuldenlast aufgebürdet werde.

Die bislang angedachte Nutzung des „Hirschen“ geht in die Richtung, mit Hilfe von Sanierungsgeldern Projekte wie „Wohnen im Quartier“, „Bürgertreff“ und „Unterbringung des Heimatmuseums“ zu realisieren. Hierbei werde die Unterstützung des bereits bestehenden Arbeitskreises „Historische Gemeindeentwicklung“ erforderlich sein.

Zum Abschluss der Hauptversammlung gab es die Vorführung eines SWR-Filmes aus dem Jahr 1987, der die Probleme der Landwirtschaft zum Thema hatte. Bei dieser Gelegenheit kam es zu einer erfreulichen Begegnung mit Gottlob Haag, der in dem Film einige seiner Gedichte vortrug. aru

