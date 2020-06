Mülltonnen in Brand gesteckt

Rothenburg.Gegen 2.30 Uhr bemerkte ein Zeuge am Donnerstag starke Rauchentwicklung aus neben einem Mehrfamilienhaus stehenden Mülltonnen in der Dinkelsbühler Straße in Rothenburg. Die sofort verständigte Feuerwehr konnte den Brand dann schnell löschen. Es stellte sich heraus, dass durch das Feuer vier Mülltonnen sowie die Außenfassade einer angrenzenden Garage beschädigt worden waren.

Die Brandursache ist bisher nicht feststellbar, es wird jedoch davon ausgegangen, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Der Schaden wurde auf rund 700 Euro beziffert. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefon 09861 / 9710). pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.06.2020