Motorradfahrer stießen zusammen

Ingelfingen.Vermutlich aus Unachtsamkeit stießen am Freitag zwei 61 und 53 Jahre alte Motorradfahrer bei Ingelfingen zusammen und stürzten. Der 61-Jährige zog sich hierbei schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Fünf Motorradfahrer waren von Ingelfingen in Richtung Hermuthausen unterwegs, als der an zweiter Stelle fahrende 61-Jährige offensichtlich zu spät bemerkte, dass das vorausfahrende Motorrad abbremste, um abzubiegen. Der hinterherfahrende wich aus und kollidierte mit dem hinter ihm fahrenden 53-Jährigen.

An den Motorrädern entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 9500 Euro. pol

Donnerstag, 16.04.2020