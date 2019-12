Motive mit Liebe zum Detail gemalt

Niederstetten.Der Weihnachtsmarkt war das Thema des Malwettbewerbs, den der Gewerbeverein Niederstetten wieder anlässlich des „Märchenhaften Weihnachtsmarkts“ ausgerufen hatte. Über 130 Bilder standen zur Bewertung.

Die Motive waren vielfältig. Mal waren es die geschmückten Verkaufsstände, mal der Nikolaus und oft die Mini-Dampfeisenbahn, die die jungen Künstler mit Liebe zum Detail, bunt und fantasievoll aufs Papier brachten.

Eine Jury aus Erzieherinnen und Lehrerinnen sichtete die Bilder und vergab Preise an drei Altersgruppen.

Sämtliche Werke waren, zusammen mit den Krippen des Blaufeldener Krippenbauers Udo Hauber, zwei Tage lang im Weihnachtsstall in der Langen Gasse zu sehen.

Hauptgewinner gezogen

Jetzt war Preisübergabe vor dem Rathaus – zum einen für die erfolgreichen jungen Künstler, zum anderen für die Preisträger des Märchenrätsels. Und es galt zudem, den Hauptgewinner der zehn Ziehungen der Verlosungsaktion zugunsten der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Main-Tauber-Kreis zu ermitteln. Die Preisträger des Malwettbewerbs waren in der Altersgruppe bis fünf Jahre: Mette-Marie Haag aus Oberstetten (1. Preis), Tom Ehnes aus Niederstetten (2. Preis) und Cara Balbach aus Oberstetten (3. Preis). In der Altersgruppe bis acht Jahre gewannen Lenny Hennig (1. Preis) und Luca Lissek (2. Preis) aus Niederstetten sowie Leon Schneider (3. Preis). In der Altersgruppe ab neun Jahre gingen der 1. Preis an Stella Endres aus Niederstetten, der 2. Preis an Tymek Neumann aus Niederstetten und der 3. Preis an Konstantin Ruck aus Oberstetten. Die Gewinner des Märchenrätsels wurden aus einer Vielzahl an richtigen Einsendungen gezogen. Jeder, der die Zahlen den Märchenszenen richtig zugeordnet hatte, sicherte sich die Chancen auf einen Preis. Als Gewinner aus den richtigen Einsendungen wurden gezogen: Britta Thieme und Tom Beck aus Niederstetten sowie Annalena Schmitt aus Staigerbach. Doch es blieb spannend. Glücksfee Stella Endres zog unter der Aufsicht von Sabrina Beetz sowie Kathrin Dod und Monika Ramme-Böltz vom Gewerbeverein den Hauptgewinn, einen Einkaufsgutschein Niederstettener Geschäfte im Wert von 200 Euro. btz

