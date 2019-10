Mitreißender Bigband-Jazz und Swing

Niederstetten.Jazz, Swing und Bigbandsound sind am Donnerstag, 31. Oktober in Niederstetten auf hohem Niveau zu hören. Das baden-württembergische Auswahlorchester für Nachwuchsmusiker („LaJazzO“) zwischen 16 und 24 Jahren war 2016 das erste Mal in Niederstetten zu Gast, und hat auf Anhieb viele Fans gefunden. Weit über 300 Mitglieder hatte das Orchester seit seiner Gründung, und für eine Reihe von ihnen war es das Sprungbrett zu einer eigenen musikalischen Profilierung. Preisträger des baden-württembergischen Jazzpreises gingen ebenso aus seinen Reihen hervor, wie Mitglieder des Bundesjugendjazzorchesters „BuJazzO“, der SWR-Bigband, der hr Bigband, der WDR-Bigband oder der NDR Bigband. Das Konzert in der Alten Tunrhalle bietet Gelegenheit, mitreißenden Bigband-Jazz und ansprechende Songs auf hohem Niveau zu erleben – und das bei freiem Eintritt. Zeitgenössische europäische Musik ist im Repertoire des LaJazzO ebenso zu finden wie die klassische amerikanische Musik aus 80 Jahren Bigband-Geschichte von Bands wie Count Basie oder Duke Ellington. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.10.2019