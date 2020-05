Mitreißend, stimmungsvoll und zauberhaft

Bad Mergentheim.Unter dem Motto „Hörgenuss für Herz und Seele“ bot das Duo „June & und Leo“ ein ganz besonders stimmungsvolles Freiluftnachmittagskonzert in der Einrichtung „Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderungen“ der Johannes-Diakonie Mosbach in Bad Mergentheim.

Auf dem Programm standen eine Reihe beliebter und bekannter deutscher und internationaler Lieder, Popsongs, Evergreens und Popballaden aus den vergangenen Jahrzehnten bis hin zu aktuellen Hits. Dazu zählten unter anderem Titel von CCR („Bad Moon Rising“), Lady Gaga und Bradley Cooper („In the Shallow“), Rod Stewart („Sailing“) oder Abba („Mama Mia“). Deutsche Lieder gab es auch zu hören, wie zum Beispiel Corinna Mays „Hör den Kindern einfach zu“ oder auch das Volkslied „Auf de schwäbsche Eisebahne“.

Als nachgeholten Frühlingsgruß „trällerte“ June gemeinsam mit den zahlreich mitsingenden Anwesenden „Alle Vöglein sind schon da“. Ebenfalls zum Mitmachen und Mitsingen wurden die Zuhörer ganz speziell bei „So ein schöner Tag (Fliegerlied)“ animiert. Das „Hofkonzert“ fand unter Wahrung der aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen statt.

Das Duo June & Leo sind die Sängerin June Chartrine Weber aus Oberlauda und der Gitarrist Leo Guggenmos aus Deubach.Seitdem sich die beiden Anfang 2017 als Musikduo zusammenfanden, haben „June & Leo“ eine Vielzahl gemeinsamer Auftritte und Konzerte in der Main-Tauber-Region sowie darüber hinaus absolviert. Zudem veröffentlichten sie im Herbst 2019 ihre erste CD mit dem Titel „Zeitwärts – Musik für Herz & Seele“. „Wir schätzen die soziale Kommunikation in allen Bereichen, zumal diese im Alltag oft untergeht. In diesem Zusammenhang wollten wir den Bewohnern dieser Betreuungseinrichtung eine musikalisch unterhaltsame Freude bereiten“, nannten June Weber und Leo Guggenmos ein wesentliches Motiv für ihr ehrenamtliches Gastspiel in Bad Mergentheim.

Alle haben sich gefreut

„Das Konzert kam bei unseren Betreuten sehr gut an, alle haben sich gefreut, mitgeklatscht und, wo es ging, auch mitgesungen“, zog Florian Weber, Leiter der Bad Mergentheimer Johannes-Diakonie-Einrichtung, eine positive Bilanz. „Uns geht es im Besonderen darum, dass Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben aktiv teilnehmen können. Dazu gehören für uns die Selbstbestimmung, das zu erfahren, was einem selbst guttut und bewegt“.

Musik sei hierbei ein wichtiges Element, das die Menschen in eine gewisse Stimmung versetze oder zur Bewegung antreibe. „Unser Ziel ist es, in Bad Mergentheim anzukommen, unseren Betreuten ihre Heimat zugänglich zu machen sowie ihnen als Wegbereiter und Assistenz zur Seite zu stehen. sagt der Leiter der Einrichtung. pdw

