Miträtseln bis zum Schluss

Oberstetten.Weihnachten? Egal! Die letzten Tage vor der Premiere sind angebrochen. Die Nervosität steigt. Dieser Tage sind die Nächte kurz für die zwölf Darsteller des Oberstettener Theatervereins „ho-ho-hoffentlich“.

Der Vorhang zur Premiere „Stankovitch und die Faschingsleich“, einer Krimikomödie aus der Feder des Autorenduos Lisa Hanöffner und Thomas Brückner, hebt sich am 28. Dezember um 20 Uhr.

Die vierte Produktion unter der Regie von Florian Brand überträgt das Bayrische gekonnt ins Hohenlohische. Bis zum Ende können die Zuschauer miträtseln, was sich in der stürmischen Faschingsnacht tatsächlich zugetragen hat und dürfen gespannt sein, ob es Kommissar Stankovic letztlich gelingt, ein Verbrechen aufzuklären.

Die Premiere am 28. Dezember ist bereits ausverkauft. Für die Vorstellung am Sonntag, 29. Dezember um 20 Uhr gibt es noch einige Restkarten. Um die gleiche Uhrzeit beginnen die weiteren Vorstellungen am Samstag, 4., Sonntag, 5., Samstag, 11. und Samstag, 18. Januar. Die Nachmittagsvorstellungen am Sonntag, 12. und Sonntag, 19. Januar beginnen um 16.30 Uhr. pm

