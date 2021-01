„Mitgebrachte Generation“ im Blickfeld

Miteinander reden, mehr übereinander erfahren: Das ist der Zweck des Podcastes „Steppenkinder“. Einer der Macher ist der aus Niederstetten stammende Russlanddeutsche Edwin Warkentin.

Detmold/Niederstetten. Geboren wurde Edwin Warkentin als Sohn des Ehepaares Maria und Peter Warkentin in Temirtau, einer Industriestadt in Kasachstan. Kohle und Stahl dominierten die Retortenstadt, in der

...