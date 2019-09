Mit spannendem Endspurt nach vorne

Deutsche Vizemeisterin in der Disziplin Standardpistole (Schülerinnen) in München Hochbrück: Damit sorgte die 14-jährige Fabienne Weidmann aus Vorbachzimmern für einen Paukenschlag.

Niederstetten. Dass sich die „kleine“ Schwester der erfolgreichen Ronja Weidmann bei ihrer erst zweiten Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft direkt auf das Silbertreppchen schießen würde, das hätte man im Umfeld nie und nimmer erwarten können.

Eine gute Platzierung das wäre für alle in Ordnung gewesen. Deshalb war die Freude der kleinen Delegation aus der Heimat auch riesengroß, als Fabienne bei der offiziellen Siegerehrung die Silbermedaille in Empfang nehmen durfte.

Vater Jürgen Weidmann, früher selbst ein erfolgreicher Mannschaftsschütze in Niederstetten, scheint seine schießtechnischen Gene gleichmäßig an seine beiden Töchter weiter gegeben zu haben. Erst seit fünf Jahren betreibt Fabienne übrigens das Sportschießen in der SAbt. Niederstetten, hat sich allerdings im Gegensatz zu Ronja für die Pistole entschieden.

Schon nach kurzer Zeit, in der sie auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene erfolgreich war und die Karrieresprünge quasi den Schüssen aus Pistolen glichen, wurde auch der Landesverband auf das Talent aus dem Vorbachtal aufmerksam, womit die Aufnahme in den Landeskader verbunden war. Sozusagen zum Aufgalopp trat sie zum Luftpistolen-Mehrkampf an, der aus Präzision und Duell besteht, eine Disziplin, die absolute Konzentration und Schnelligkeit verlangt. Am Ende hatte sie sich mit 339 Ringen auf einen hervorragenden sechsten Platz geschossen, als beste Starterin des Württembergischen Schützenverbandes.

Schon drei Stunden später folgte der Start in ihrer Spezialdisziplin LP- Standard. Zu absolvieren waren in vier Serien je fünf Schuss in 150 Sekunden und vier Serien je fünf Schuss in 20 Sekunden. Nach einem mittelprächtigen Start steigerte sich Fabienne dann zu einer grandiosen Aufholjagd, womit sie sich in einem spannenden Endspurt mit nur zwei Ringen Rückstand und 342 Ringen hochverdient die Deutsche Vizemeisterschaft sicherte.

Zusammen mit Julia-Sophie Mihaiu und Michael Dreher (beide SV Vilsingen), verpasste Fabienne Weidmann in der Mannschaftswertung (10m Luftpistole) den Sprung aufs Siegertreppchen um lediglich drei Ringe. Und quasi als Zugabe schoss sich Fabienne im sogenannten „Hämmerli Kids-Cup“ auf Platz eins, womit sie als Hauptpreis eine Luftpistole dieser Marke mit nach Hause nehmen konnte.

Mit dem tollen zweiten Platz bei der Deutschen Meisterschaft, hat sich Fabienne Weidmann endgültig aus dem Schatten ihrer Schwester Ronja geschossen. Man darf gespannt sein auf den weiteren sportlichen Werdegang der zielsicheren Schützin aus Vorbachzimmern.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.09.2019