Mit Rock in die Geschichte

Niederstetten.Für uns alle liegen harte Wochen und Monate hinter uns. Unsere sozialen Kontakte waren schlagartig auf ein Minimum reduziert. Eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben schien kaum möglich. Ausgehen war tabu.

Doch nun tut sich was: André Beez von der Firma Lightning-Hire bietet am kommenden Wochenende auf seinem Betriebsgelände in Niederstetten ein Event an. Gemeinsam mit dem

...