Mit Humor und Zuversicht ins Jahr

Generalsekretär Sascha Binder von der SPD Baden-Württemberg sprach beim Empfang des Ortsvereins in Schrozberg. Die Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt feierte dort ihren 66. Geburtstag.

Schrozberg. Auch wenn das in der letzten Zeit nicht immer allen Parteimitgliedern so ging – am vergangenen Sonntag hat es im Kultursaal des Schrozberger Schlosses immerhin für die SPD einen sicheren Grund zum Feiern gegeben: Die Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt feierte beim Neujahrsempfang des dortigen Ortsvereins ihren 66. Geburtstag. Die Kerzen flackerten auf dem Europa-Kuchen mit blauem Zuckerüberzug und gelben Sternen, die Besucher aus der ganzen Region sangen ein Ständchen.

Sonst war nur Karl-Heinz Rehfeld zum lustigen Musizieren zumute, dessen provozierende Auswahl der Stücke samt Kommentaren doch beim einen oder anderen Parteianhänger hinter vorgehaltener Hand zu Kritik führte. So begann er mit einem Lied namens „Exodus“, später folgten „Der Fahrstuhl nach oben ist voll“ oder „Bridge over Troubled Water“. Bei Gebhardt sorgte das nicht für schlechte Laune. „Wir haben viel zu tun, und ich bin optimistisch“, sagte sie. Die Grundwerte Solidarität und Gerechtigkeit, welche die SPD verteidige, sehe sie in Gefahr – vor allem durch die Aussagen der AfD, welche die Gesellschaft „auseinander dividiere.“

Wer, wenn nicht die SPD, könne etwas dagegen tun und Antworten geben, damit die Welt nicht auseinander gehe, meinte die Europaabgeordnete. Das wichtigste sei für sie, dass auch noch die Kinder ihrer Enkel von sich sagen könnten, dass sie nicht aus eigener Erfahrung wüssten, was Krieg sei.

Dafür sei auch eine lebendige Demokratie vonnöten. Sascha Binder zum Beispiel freut sich bereits jetzt auf den 3. November, wie der Generalsekretär der Landes-SPD zugab. Dann wählen nämlich die US-Amerikaner ihren Präsidenten. Es sei eine Chance, dass nicht mehr Populismus sondern Verantwortung im Weißen Haus herrsche.

Er gehe mit Zuversicht ins neue Jahr. „Und das sage ich nicht nur als SPD- und VfB-Mitglied“, fügte er mit einem schelmischen Lächeln hinzu – und demonstrierte damit das, was er auch bei seiner Partei für den Umgang mit der derzeitigen Situation fordert: „Geht mit mehr Humor mit der Sachen um!“

Auch in der Kommunikation nach außen wünscht er sich von seinen Genossen Geschlossenheit: „Sagt, die machen es schon recht da oben.“ Dabei hat er viele Punkte, bei der die Politik mehr anpacken müsse. Bei der Infrastruktur beispielsweise, deren Probleme der freie Markt nun mal nicht löse. Egal ob öffentlicher Nahverkehr, schnelle Internetanschlüsse oder Wohnungsbau – hier sei das Handeln des Staates gefragt. „Und hier gibt es auch die Chance, das Vertrauen auf den Staat zurückzugewinnen“, findet Binder.

Dieser solle auch Innovation und Forschung mehr fördern, damit sich diese nicht nur Großunternehmen leisten könnten. Zum Punkt Klimawandel sagte der Generalsekretär, dass dieser nicht nur durch Verbote und Verteuerungen aufgehalten werden könne und solle – schon gar nicht dürfe das Thema zur sozialen Frage werden. Dafür gab es Applaus von den Besuchern. Diesen erhielt er auch für die Forderung, dass der Besuch von Kindertagesstätten als Bildungseinrichtungen kostenlos und die Kommunen dafür unterstützt werden sollten.

