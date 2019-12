Mit Eigenleistung viel gespart

Oberstetten.Der Rohbau steht: In dem 155-Seelen-Dörfchen Herrenzimmern wird zurzeit das Dorfgemeinschaftshaus erweitert, in dem der Ort sein reges Vereinsleben pflegt.

Der im Erdgeschoss befindliche Gemeindesaal wird für die Aktivitäten des Theatervereina oder der Landfrauen sowie für die Pflege der Dorfgemeinschaft genutzt.

In dem neuen Anbau sollen ein Stuhllager, der Sanitärbereich – die alte Toilettenanlage war über 40 Jahre alt – und ein neuer Küchenbereich Raum finden. Dieser ist wichtig, um dort auch für größere Veranstaltungen oder Familienfeiern geeignete Räumlichkeiten anbieten zu können. Auch ein behindertengerechter Zugang soll im Zuge der Erweiterung geschaffen werden.

Die Dorfbewohner unterstützen das Projekt nicht nur mit Spenden, sondern auch mit Eigenleistungen.

In seiner Jahresschlussitzung beschäftigte sich der Gemeinderat mit dem Einbau einer Lüftungsanlage. Diese war in der Kostenberechnung des betreuenden Büros Vix nicht enthalten.

Wie Bürgermeisterin Heike Naber darlegte, würde sich der Einbau der Anlage noch im Kostenrahmen bewegen. So habe die Stadt für die Maßnahme 497 000 Euro eingeplant, aktuell beliefen sich die Kosten ohne Lüftungsanlage auf 438 913 Euro und mit Lüftung auf 490 500 Euro.

Ortsvorsteher Jochen Emmert konnte dem Gemeinderat nicht erklären, warum die Anlage nicht in den Berechnungen enthalten gewesen sei, da es „ohne Lüftung in einem Saal mit 100 Leuten nach zwei Stunden nicht mehr auszuhalten“ sei. Das Dorf benötige keine „Luxusanlage“, wichtig sei jedoch, dass aus ökologischen Gründen ein Wärmetauscher vorhanden sei. „Ein wenig verwundert“, zeigte sich in der anschließenden Diskussion Stadtrat Klaus Lahr, der sich daran erinnerte, dass es aufgrund von Problemen bei der Gründung ja eigentlich Mehrkosten gegeben habe. „Wieso haben wir dann jetzt noch Geld übrig?“, fragte er. Die Antwort kam von Stadtbaumeister Wolfgang Deeg, der sagte, dass man bei den Maler-, Gipser- und Elektroarbeiten eingespart habe und von Ortsvorsteher Emmert, der auf über 500 Stunden Eigenleistung der Ortsgemeinschaft verwies. „Dann hat die Ortschaft sich die Lüftung ja schon selbst verdient“, lobte Lahr und der Gemeinderat stimmte dem Antrag zu. sem

