Mit Blaulicht unterwegs

Rothenburg.Bei der Polizei ging am Dienstag gegen 19.30 Uhr die Mitteilung ein, dass ein Lastwagen auf der Autobahn 7 von einem Sportwagen im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Wörnitz und Rothenburg bedrängt worden sei. Zum Zwecke des schnelleren Vorankommens habe der Drängler die Lichthupe genutzt. Zudem sei an dem Auto Blaulicht eingeschaltet gewesen. Eine Streifenbesatzung nahm den gesuchten Pkw eines 24-Jährigen wenig später an der Autobahnausfahrt Rothenburg auf und unterzog ihn einer Kontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass im Kühlergrill des Pkw zwei LED-Blitzer in blauer und roter Farbe eingebaut waren. Gegen den 24-Jährigen werden Ermittlungen wegen des Verdachts der Amtsanmaßung, Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung im Straßenverkehr sowie Verstößen nach der Straßenverkehrszulassungsordnung geführt. Auf richterliche Anordnung wurde der Sportwagen beschlagnahmt. Zudem wird die Führerscheinbehörde hinsichtlich der Eignung des Mannes zum Führen von Kraftfahrzeugen eingebunden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.11.2020