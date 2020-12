Mit bis zu 14 Getränkekisten auf dem Rad unterwegs

Crailsheim.Ein 34-Jähriger stand jüngst vor Gericht, weil er Leergut im großen Stil vom Hof der Engel-Brauerei in Crailsheim gestohlen hat. Er transportierte bis zu 14 Getränkekisten auf einmal mit seinem Fahrrad ab.

Tausende Pfandflaschen und mehr als 70 leere Getränkekisten hat ein 34-jähriger Crailsheimer mit seinem Fahrrad vom Gelände der Engel-Brauerei gestohlen – mit einem laut Staatsanwältin „ausgeklügelten Transportsystem“ und einem „hartnäckig rechtsmissachtenden Verhalten“. Dafür musste er sich jüngst vor dem Crailsheimer Amtsgericht verantworten.

Diebstähle gestanden

Neun Mal soll der Mann im Zeitraum von 2019 bis Sommer 2020 nachts auf das Gelände der Brauerei geschlichen sein, um Leergut und sogar Paletten zu stehlen. Außerdem soll er einen Zeugen bedroht haben und ohne gültigen Fahrschein mit dem Zug von Nürnberg nach Crailsheim gefahren sein, so die Anklage.

Die Diebstähle gebe sein Mandant zu, erklärte Verteidiger Günter Hofmann zu Beginn der Verhandlung. Allerdings habe er lediglich jeweils zwei bis drei Kisten entwendet, diese zu Hause gelagert und am nächsten Tag bei Supermärkten abgegeben. Das ergaunerte Geld habe er an seine Frau und drei Kinder in seinem Heimatland geschickt, lässt der Angeklagte durch seinen Dolmetscher wissen.

Im Minutentakt

Dass der Teil der Aussage mit der Anzahl an gestohlenen Kisten und Flaschen nicht stimmt, belegen unter anderem mehrere Videos, die Überwachungskameras der Brauerei aufgenommen haben. Im Minutentakt sei er wie ein Hase auf dem Gelände hin- und hergerannt, sagt ein Polizist aus, der als Zeuge geladen war. Dabei habe er bis zu acht leere Getränkekisten auf einmal in den Händen gehabt. Teilweise deponierte er Pfandflaschen und Kisten an einem Zaun, um sie später abzutransportieren.

Ein weiterer Zeuge, der den 34-Jährigen auf einem Raubzug mit seinem Diebesgut gesehen hat, gibt an, dass der Mann mit 14 Kisten auf einmal unterwegs war. Das Leergut hatte er mithilfe eines roten Spanngurtes auf seinem Fahrrad befestigt. Das sei ihm komisch vorgekommen, so der Zeuge, weshalb er die Polizei rief. Als die Streife ankam, hatte der 34-Jährige das Leergut bereits nicht mehr dabei.

Das hatte er mittlerweile in einem getarnten Depot in einem Gebüsch versteckt, welches die Polizei am nächsten Tag fand – nach einem Hinweis der Tochter des Zeugen. Insgesamt habe es etwa acht dieser Depots gegeben, sagt ein Polizist vor Gericht aus.

Ebenfalls am nächsten Tag ging der Zeuge mit seiner Tochter in einem nahe gelegenen Discounter einkaufen – und lief dabei prompt dem Angeklagten über den Weg.

Zeugen bedroht?

Zunächst habe er ihn nicht richtig erkannt, allerdings rief der ihm zu: „You called the police yesterday. I will kill you and your daughter“, also: Du hast gestern die Polizei gerufen. Ich werde dich und deine Tochter töten. Dazu fuhr er sich mit dem Finger über den Hals. Seine Tochter habe immer noch Angst, erklärt der Zeuge, auch wenn diese langsam schwinden würde. Der Angeklagte gibt an, dass er niemanden bedroht habe. Gleich mehrere Male wurde der 34-Jährige beinahe auf frischer Tat ertappt. Einmal von einem Firmenangehörigen, der sich auf dem Brauerei-Gelände auf die Lauer gelegt hatte.

Der entdeckte den Angeklagten zwar, bekam ihn aber nicht zu fassen. Ein weiteres Mal wurde der 34-Jährige von einer Streife kurz nach einem Diebstahl in der Nähe der Brauerei angetroffen – allerdings ohne Leergut.

All das hielt den Beschuldigten nicht davon ab, weiter munter Kisten und Flaschen zu stehlen – ebenso wenig die Versuche der Engel-Brauerei, die Diebstähle zu verhindern. Neue Kameras, die installiert wurden, interessierten den Dieb nicht sonderlich.

Und als das Leergut extra höher gestapelt wurde, brachte der Angeklagte einfach eine Leiter mit. Richterin Uta Herrmann wird später in ihrem Urteil von einer „gewissen Dreistigkeit“ sprechen, mit der der Angeklagte vorging.

Die Staatsanwältin plädierte für eine Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten ohne Bewährung. Aus ihrer Sicht gebe es keine positive Sozialprognose, der 34-Jährige sei darüber hinaus vorbestraft – unter anderem wegen des Diebstahls von Leergut in Schwäbisch Hall.

Von Beamten in Hall hatten die Crailsheimer Polizisten auch den Tipp bekommen, dass der 34-Jährige etwas mit den Diebstählen zu tun haben könnte. Rechtsanwalt Hofmann hingegen hielt eine Strafe von neun bis zwölf Monaten für angemessen, diese solle zur Bewährung ausgesetzt werden.

Sein Mandant habe die Diebstähle und das Schwarzfahren eingeräumt, und Pfandflaschen und leere Getränkekisten zu stehlen, sei mit Blick auf andere Delikte wie Drogenhandel vergleichsweise harmlos. Außerdem sei das Gelände nur von zwei Seiten umzäunt gewesen, dem Dieb sei es leicht gemacht worden.

Richterin Herrmann verurteilte den 34-Jährigen wegen Diebstahls in acht Fällen, versuchten Diebstahls, Bedrohung und Erschleichen von Leistungen im Falle des Schwarzfahrens zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Außerdem muss er 120 Arbeitsstunden leisten. ls

