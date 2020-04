Missglückter Überholversuch

Niederstetten.Das Abbiegen eines Pkw ohne den Blinker zu setzen und der zeitgleiche Überholvorgang eines Motorrades führten am Samstagnachmittag in der Bahnhofstraße in Niederstetten zum Unfall. Gegen 14.20 Uhr fuhr eine 54-jährige Lenkerin eines Opel auf der Bahnhofstraße in Richtung Frickenplatz. Auf Höhe der Einmündung zur Albert-Sammt-Straße verringerte die Frau die Geschwindigkeit ihres Wagens um nach links abzubiegen. Der 69-jährige, hinter dem Opel fahrende Motorradfahrer, überholte jedoch den Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Es entstand zudem ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. pol

