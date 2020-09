„Mein Stress und ich, eine Liebesbeziehung“ lautet das Thema

Hohenlohekreis.Lange Zeit konzentrierte sich die Stressforschung auf die negativen Aspekte von Stress. Oft wird Stress nur als Belastung betrachtet, und es wird immer wieder vermittelt, dass man seinen individuellen Stress loswerden müsste. Doch wie soll das gehen, wenn man sich beruflich engagiert und dazu Familie, Ehrenamt und Hobbys im Leben unterbringen möchte? Stattdessen sollte man analysieren, welchen Benefit man selbst aus den Situationen ziehen kann, die hinter dem Stress liegen.

In einem Online-Vortrag mit dem Titel „Mein Stress und ich, eine Liebesbeziehung?“ zeigt die Soziologin Manuela Rukavina Wege, Kraft zu erhalten, Energie zu schöpfen und den Stress nicht als Feind zu betrachten. Sie versorgt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kompakt und humorvoll mit theoretischem Wissen und einem umfangreichen Methodenkoffer, der praktisch noch am gleichen Tag ausprobiert werden kann. Im Anschluss an den Vortrag bleibt genügend Zeit für Fragen, Austausch und Netzwerken.

Der Online-Vortrag findet am Freitag, 16. Oktober, von 9 bis 11 Uhr statt. Anmeldungen sind unter Telefon 07131/3825-333) oder per E-Mail (frauundberuf@heilbronn-franken.com) bis zum 8. Oktober möglich. Die Veranstaltung findet mit einem kostenlosen, gut zu bedienenden Tool statt. Für die Teilnahme ist ein internetfähiges Endgerät erforderlich.

Gemeinsame Veranstalter sind die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, das Jobcenter Hohenlohekreis, die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken, das Landratsamt Hohenlohekreis, das Regionalbüro Netzwerk Fortbildung sowie die Wirtschaftsinitiative Hohenlohe GmbH. Mit Unterstützung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft finden jährlich im Herbst die landesweiten Frauenwirtschaftstage statt. Unternehmen und vor allem alle interessierte Frauen und Männer haben die Möglichkeit, sich in regionalen Veranstaltungen über Aktivitäten rund um die Themen „Frau und Beruf“ zu informieren.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.09.2020