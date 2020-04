Mehrere Streifen abgeschüttelt

Öhringen.Der Fahrer eines Opel lieferte sich in der Nacht auf Freitag im Bereich um Öhringen eine Verfolgungsfahrt mit mehreren Streifen der Polizei.

Ein Autofahrer meldete gegen Mitternacht einen aggressiven Opel-Fahrer in der Herrenwiesenstraße in Öhringen, der ihn zum Halten gezwungen und angeschrien habe. Danach soll der Opel-Transporter in Schlangenlinien weggefahren sein.

Eine Streife stellte den Transporter bei einer Tankstelle am Ohrntalkreisel fest und gab dem Fahrer Anhaltezeichen, um ihn zu kontrollieren. Dies ignorierte der Fahrer und beschleunigte seinen Opel Vivaro, anstatt ihn anzuhalten. Auf der Flucht rammte der Transporter einen Streifenwagen und einen am Straßenrand geparkten BMW in der Straße „Am Ochsensee“.

Zahlreiche Streifen der Polizei versuchten, des Opelfahrers habhaft zu werden. Der fuhr jedoch auf Höhe des „Sershof“ querfeldein und prallte gegen eine Böschung. Hier ließ der bislang unbekannte Fahrer sein Auto zurück und flüchtete zu Fuß. Die Fahndung nach dem Fahrer, unter anderem mit Hubschraubern, verlief erfolglos. Im zurückgelassenen Opel wurde Marihuana aufgefunden. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt und von der Polizei abgeschleppt. Die Ermittlungen nach dem Fahrer hat die Verkehrspolizei Weinsberg aufgenommen. Hinweise auf den Fahrer an die Polizei unter Telefon 07134/5130. pol

