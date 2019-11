Mediothek als attraktiver Treffpunkt

Als Begegnungsort, wo man mit Menschen ins Gespräch kommen kann, will die „Mediothek“ in die Zukunft gehen. In dieser Woche feiert sie ihr 25-jähriges Bestehen.

Niederstetten. „Stargast“ der Jubiläumsfeierlichkeiten ist Bestsellerautor Andras Föhr, der am Freitag, 15. November um 20 Uhr bei freiem Eintritt im „Kult“ liest.

Föhr, Jahrgang 1958, gelernter Jurist, ist seit Jahren ein Garant für Kriminalromane auf Spitzenniveau. Seit 1991 verfasst er erfolgreich Drehbücher für das Fernsehen, mit Schwerpunkt Krimi. „Soko 5113“, „Ein Fall für zwei“ und „Der Bulle von Tölz“ wurden schon nach seien Vorlagen gedreht.

Für seinen Debütroman „Der Prinzessinnenmörder“ bekam er 2010 den begehrten Friedrich-Glauser-Preis. Seitdem ist er beständiger Gast in den Top 10 der Spiegel-Bestsellerliste. Auch Föhrs im September erschienener achter Band der preisgekrönten Krimireihe um das Ermittler-Duo Wallner und Kreuthner ist auf dem besten Weg ein Bestseller zu werden.

Bei seiner Lesung aus dem neuen Roman „Tote Hand“ werden besonders die Regionalkrimi-Fans auf ihre Kosten kommen. Denn Föhr hat ein Händchen für die perfekte Mischung aus trockenem Humor, schrulligen Charakteren, einem intelligenten Kriminalfall, Spannung und gutem Timing.

Auch sonst ist vom 14. bis zum 17. November anlässlich des Mediotheks-Jubiläums einiges geboten. Am Samstagnachmittag um 15 Uhr wird die Hör-und Schaubühne Stuttgart mit ihrem Handtaschen-Musical „Kopfüber-Kopfunter – Mary Poppins“ zu Gast sein. Ab 20 Uhr steigt die offizielle Geburtstagsfeier unter dem Motto „Heimat lesen – Leseheimat“: ein Abend mit Gesprächen und Begegnungen. Menschen verschiedener Nationalitäten, die ihre Heimat in Niederstetten und Umgebung gefunden haben, werden mit literarischen und musikalischen Beiträgen den Abend „rund“ machen.

Am Sonntag lesen ab 15 Uhr Autoren aus der Region im „Literarischen Café“ im Kult. Mit dabei sind Biobauer und Fotograf Gerd Bayer, dessen Buch „Tausche Kamera gegen Kuh: Warum ich die Modefotografie sein ließ und Biobauer wurde“ erst kürzlich erschienenen ist, der Mentalcoach Oliver Gulde, der „Mentatman“ vorstellt und Rainer Hofmann, der seine Texte in Mundart schreibt – voller Humor und Hintersinn.

Vor 25 Jahren hat die Geschichte der Mediothek ihren Anfang genommen. „Die Ausleihzahlen waren damals nicht so berauschend“, erinnerte sich der langjährige ehemalige Bücherei- und Kulturamtsleiter Norbert Bach im Frühjahr im Gespräch mit unserer Zeitung. In den 80er Jahren hatte die Bücherei nur aus einem Raum bestanden, der im benachbarten Bildungszentrum untergebracht war und von Rita Walker betreut wurde. Bach übernahm die Leitung der Bücherei, kaufte Regale und schaffte Bücher an und bereinigte den alten Bestand. In den Anfängen war die Mediothek lediglich im Erd- und Obergeschoss des Kult untergebracht. Oben zog in einem Teilbereich auch noch das Albert-Sammt-Museum ein, das dem berühmten Zeppelin-Luftschiffkommandanten und Sohn der Stadt gewidmet ist. Heute ist dort auch das Gottlob-Haag-Kabinett zu finden, in Erinnerung an den 2008 verstorbenen Mundart-Dichter. Im Keller des Gebäudes war lange der beachtliche Kostümfundus untergebracht, der sich im Zuge der 650-Jahr-Feierlichkeiten angesammelt hatte. Als dieser Mitte der 90er Jahre in die „Alte Schule“ umzog, wurde im Keller der Jugendbuchbereich mit Kinoecke eingerichtet. In der Bevölkerung kam die Mediothek von Anfang an gut an, auch wenn die Ausleihzahlen zuletzt etwas nachgelassen haben. Mit einem neuen Konzept wollen die beiden neuen Bücherei-Verantwortlichen Brigitte Mohr und Sandra Neckermann man die städtische Einrichtung noch beliebter machen. Die Mediothek soll sich weg von der reinen Bücher-Ausleihanstalt, hin zu einem Kommunikationsplatz entwickeln. Brigitte Mohr sieht die Zukunft der Mediothek als „offenes Haus, in dem sich jeder willkommen fühlt, ein Begegnungsort und Treffpunkt zum gemütlichen Aufhalten“.

Gemeinsam mit Sandra Neckermann vom Kulturamt, die sie bei der Planung von Veranstaltungen und dem Konzept unterstützt, hat sie sich für das 25-Jahr-Jubiläum viele Gedanken gemacht.

Das Gesicht der Bücherei hat sich im Jubiläumsjahr ebenfalls verändert. So wurde für den Kinderbereich – die Sechs- bis Zehnjährigen bilden die Hauptlesergruppe – eine große, bunte Ritterburg mit Türmen, Regalen und einem Lesebereich als „Leseburg“ eingerichtet. sem

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019