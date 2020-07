Mauern erzählen mehr als Urkunden

Leofels.Viele der Hohenloher Burgen haben eines gemeinsam: Über sie gibt es nur flüchtige historische Abhandlungen mit einigen Jahreszahlen, oft garniert mit hübschen Fotos und Geschichten der Adligen und ihrer großen Vergangenheit. Dazu erfahren die Leser etwas über Schlossgespenster oder einen vermeintlich unterirdischen Gang. So gehen viele Geschichtsfreunde davon aus, dass über die Burgen und Schlösser ihrer Heimat schon längst alles bekannt ist – das ist allerdings weit gefehlt, wie die jüngste Veröffentlichung zur Burgruine Leofels zeigt.

Chance ergriffen

Denn auch über sie war eigentlich schon alles bekannt, so die landläufige Meinung: eine staufische Reichsburg, um 1230 erbaut mit Bauformen, die an eine spezielle italienische Burg erinnern würden. Aber engagierte Bauforscher haben vor einigen Jahren bei der seinerzeit anstehenden Restaurierung der Ruine ihre Chance ergriffen: Sie haben die Mauern in ihrer Freizeit genauer unter die Lupe genommen, ein genaues Aufmaß angefertigt und eine neue Baugeschichte der Burg verfasst. Herausgeber des Buches ist der Historische Verein Württembergisch Franken, Autor ist Thomas Biller.

Die neu formulierte Baugeschichte ist gut begründet und erläutert mit zahlreichen Grundrissplänen und Ansichtszeichnungen zur Baualterskartierung die zeitliche Abfolge der vielen Baumaßnahmen. Der Sachbericht leitet die Geschichte der Burg aus dem Bauwerk selbst ab. Mauern, Ziersteine oder Balkenlöcher können manchmal eben besser informieren als Urkunden. Diese sind oft unklar formuliert oder von den Beteiligten in ihrem Sinne abgefasst oder – im schlimmsten Falle – gefälscht.

Neue Erkenntnisse

Biller hat versucht, die Bauzeit einzugrenzen. Bisherige Versuche grenzen diese auf die Zeit zwischen 1200 und 1250 ein. Biller vermutet die Bauzeit zwischen 1240 bis 1250, allerdings ohne endgültige Gewissheit. Dabei stützt er sich auf neue Erkenntnisse vor Ort und Vergleiche mit ähnlichen Bauformen in der Region.

Auch die abgegangenen spätmittelalterlichen Fachwerkbauten auf den älteren Mauern rückten in den Fokus. Biller kommt zum Schluss, dass die beiden Nord- und Westflügel Wohnbauten gewesen sein müssten. Im Vergleich mit datierten Fachwerkbauten in Rothenburg und Hall müssten sie um 1420 erbaut worden sein – 100 Jahre früher als bisher gedacht.

Momentaufnahme

Thomas Biller sieht in der neuen Schrift über Leofels nur eine „Momentaufnahme“, die künftigen und weiteren Untersuchungen dort und anderswo „eine ständig verbesserte Richtung geben soll“. Diese Veröffentlichung versteht er als „Baustein zu einem gesamthaften Bild des mittelalterlichen Burgenbaus“. So sei der jetzige Forschungsstand zum Burgenbau trotz jüngster Forschungsergebnisse „als rudimentär“ zu bezeichnen, wie er anmerkt. abe

