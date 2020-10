Mann wurde mit Messer bedroht

Rothenburg.Ein 29-jähriger Mann fuhr am Donnerstag gegen 18 Uhr mit seinem Pkw in die Tiefgarage nahe seiner Wohnung. Dabei wurde er von einem anderen Pkw verfolgt. In diesem Pkw saßen drei Männer (25, 26 und 53 Jahre). Von dem 26-jährigen soll der Mann in der Tiefgarage dann mit einem Messer bedroht worden sein. Die Freundin des Bedrohten, die die Verfolgung mitbekam, hatte zwischenzeitlich die Polizei verständigt. Bis zum Eintreffen der Streife waren der Täter und seine beiden Begleiter allerdings schon geflüchtet.

Nach kurzer Fahndung konnte das Fluchtfahrzeug aber angetroffen und angehalten werden. Die Insassen wurden vorläufig festgenommen und nach der Sachbehandlung wieder entlassen. Das Messer wurde nicht mehr aufgefunden. Die Ursache der Auseinandersetzung ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.10.2020