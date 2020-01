Die Kreis-SPD mit Thomas Kraft an der Spitze warnte bei ihrer gemeinsamen Sitzung mit den Jusos davor, dass die Probleme des ländlichen Raums der Politik zu entgleiten drohen. Hier hat Herr Kraft den Nagel auf den Kopf getroffen.

Am Beispiel der Vorbachtal-Ortschaft Vorbachzimmern muss man konstatieren: hier verliert die Bevölkerung langsam aber sicher den Glauben, noch ernst genommen zu werden. Seit über zehn Jahren versucht der hiesige ländliche Raum sein berechtigtes Anliegen, einen einheitlichen Ausbaustandard der L 1001 zwischen Blaufelden und Weikersheim, zu erreichen.

Gelungen ist die Sanierung von Niederstetten nach Vorbachzimmern.

Die Trockenmauer-Biotope auf Gemarkung Vorbachzimmern sind erneuert worden und für die Kleinlebewesen wurde eine neue Heimat eingerichtet. Alle Schritte sind durchaus begrüßenswert und wurden auch dankbar angenommen. Und dennoch wurde der Teilabschnitt von Vorbachzimmern nach Laudenbach im Landesstraßen-Erhaltungsmanagement aus der Prioritätenliste für die Jahre 2016 bis 2020 herausbewertet.

Keiner versteht es. Die Straße ist nicht besser geworden. Andere möglicherweise schlechter. Aber eine anerkannte Notwendigkeit für eine Erhaltungsmaßnahme und deutliche Verbesserung der Strecke wurde so „mir nix, dir nix“ herausgelöscht aus dem Arbeitsplan.

Erst eine Neubewertung/Zustandserfassung in 2020 für das Jahr 2021 und die Folgejahre müsste laut Argumentation der Landesverantwortlichen eine erneute Notwendigkeit aufzeigen.

Der Sachverhalt konterkariert die vorgegebenen Ziele einer Stärkung des ländlichen Raums. Man fühlt sich nicht ernst genommen. Dabei muss doch allen klar sein, dass die Hauptverkehrsachse des Vorbachtals für den Berufsverkehr, für die Schülerbeförderung, für den ÖPNV-Busverkehr, für die Menschen in der täglichen Daseinsvorsorge, die einfach auf Mobilität angewiesen sind, einen vernünftigen Zustand vorweisen muss.

Dabei muss auch Wert gelegt werden auf eine Verbesserung der Sicherheit (zum Beispiel durch Leitplanken entlang der stark abschüssigen Böschungen im Bereich zwischen Laudenbach und Vorbachzimmern oder eine Fahrbahnbreite, die eine mittige Fahrbahnleitlinie ermöglicht).

Das ist kein Luxus, sondern der Anspruch, den die Verkehrsteilnehmer verdienen. So betrachtet, unterstützen wir die Zielsetzung der Kreis-SPD und ihrer Jugendorganisation mehr Engagement für den Ländlichen Raum aufzubringen. Wir begrüßen die Aussage von Herrn Kraft, die akuten Probleme, z. B. beim ÖPNV-Ausbau, anzugehen. Wir legen bei dieser Gelegenheit den politisch Verantwortlichen erneut auch die Verbesserung des Westfranken-Bahn-Netzes ans Herz und begrüßen, wenn auch die SPD sich stark machen würde für einen Bedarfshalt in Vorbachzimmern an der Schiene Crailsheim-Lauda.

Andreas Stoch, der Spitzenkandidat der SPD im Ländle und Fraktionschef der SPD-Landtagsfraktion, will seine SPD wieder zurück aufs Spielfeld führen. Er betonte, dass der ländliche Raum gegenüber den Ballungs- und Verdichtungsräumen wieder aufholen müsse.

Zwei Gelegenheiten bieten sich im Vorbachtal! Die Verkehrsachse L 1001 und ein Bahnhaltepunkt für die Ortschaft Vorbachzimmern. Wir hoffen, das auch der Landkreis bzw. Kreistag unterstützend im Boot ist.

Glück auf – wenn wir nachdrückliche Unterstützung und endlich einen Qualitätsschub in der Mobilität erfahren dürfen.

Dienstag, 21.01.2020