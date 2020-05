Männer von Brettheim gehören dazu

„Unbekannte Helden – Widerstand im Südwesten“ heißt ein Dokudrama, das am Sonntag, 3. Mai, im SWR-Fernsehen läuft – und auch vom Schicksal der „Männer von Brettheim“ erzählt.

Brettheim. Nein, sie hatte noch nichts von Brettheim und vom schrecklichen Schicksal dreier Männer aus dem Dorf gehört, als sie den Auftrag für ein TV-Projekt bekam, in dem es um „unbekannte Helden“ geht, gesteht Drehbuchautorin Ulrike Stegmann. Sie wusste nichts von der Entwaffnung von Hitlerjungen durch den Bauern Friedrich Hanselmann – kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als für Deutschland alles verloren, aber Brettheim noch heil war.

Sie wusste nichts davon, dass der schreckliche NS-Endzeitterror den Tod Hanselmanns verlangte, dass Bürgermeister Friedrich Gackstatter und Ortsgruppenleiter Leonhard Wolfmeyer das Unrechtsurteil nicht unterschreiben wollten, und dass sie deshalb neben Hanselmann an den Friedhofslinden des Dorfs erhängt wurden.

Sie wusste auch nichts von der apokalyptischen Zerstörung der Ortschaft, weil sich nach den Morden an den Mitbürgern keiner mehr die weiße Flagge zu hissen traute. Stegmann wusste zunächst nichts, aber sie fühlte schnell, dass Brettheim etwas Besonderes ist: „Speziell ist der Schmerz, der damals entstanden und heute noch spürbar ist“, sagt sie. Mehrmals hat es Treffen von Vertretern des Fördervereins Erinnerungsstätte, des SWR und der Produktionsfirma AV Medien aus Stuttgart gegeben. Es galt, vor Ort Überzeugungsarbeit zu leisten. Bisher nämlich wurde die Brettheimer Geschichte „nur“ rein dokumentarisch aufbereitet, jetzt sollten Spielszenen dazukommen.

Früher hat der Förderverein ähnliche Anfragen abgelehnt, berichtet der Vorsitzende Norman Krauß. „Unsere Linie war es immer, sachlich darüber zu informieren, was wir wissen.“ Die Befürchtung: „Dass die Wirklichkeit aus Gründen der Effekthascherei anders dargestellt wird als sie war.“

Das gegenseitige Vertrauen zwischen Brettheimern und Fernsehleuten wuchs durch die persönliche Begegnung. Der Vorstand votierte einstimmig für das Projekt. „Diese Chance konnten wir nicht auslassen“, sagt Krauß. „Schließlich haben wir das Motto: ,Wer es nicht weiß, muss es erfahren; wer es weiß, darf es nie vergessen.’“

Stegmann kam zur Gedenkfeier am 10. April 2019, sie erfuhr, vergaß nicht und stellt fest: „Es ist echt eine Wucht, wie präsent Vergangenes im Heute sein kann.“ In Erinnerung geblieben ist der Drehbuchautorin auch eine zufällige Begegnung an den Friedhofslinden. Eine Anwohnerin habe gesagt: „Jeden Tag, wenn ich hier vorbeikomme, muss ich daran denken.“ Stegmann hat das sehr beeindruckt. „Die Frau hat die damaligen Ereignisse nicht miterlebt“, sagt sie. „Aber sie spürt den Schmerz.“

Ein größeres Kompliment kann es wohl nicht geben für die Gedenkarbeit in Brettheim. Auf deren Wert wolle man mit dem Film indirekt aufmerksam machen, sagt Stegmann. „Unbekannte Helden – Widerstand im Südwesten“ erzählt in 90 Minuten von fünf verschiedenen historischen Ereignissen. Bekannte Schauspieler wie Walter Sittler und Ulrike Folkerts sind in dem Dokudrama zu sehen. Auf Brettheim entfallen etwa 20 Minuten.

Wackershofen als Brettheim

„Gedreht wurde im Freilichtmuseum Wackershofen, das wegen seiner historischen Kulisse ein ideales Brettheim 1945 darstellte, und am Originalschauplatz Schloss Schillingsfürst, wo der gefürchtete SS-General Max Simon sein Quartier hatte“, schreibt der SWR in einer Pressemitteilung. „Die dokumentarischen Sequenzen und Interviews wurden in Brettheim selbst aufgenommen.“ Norman Krauß sowie der frühere Ortsvorsteher und Erinnerungsstätten-Initiator Fritz Braun kommen zu Wort. Stegmann ist bewusst, dass gespielte Einschübe stets eine Gratwanderung sind: „Es gibt echte Erinnerung – und dann wird etwas Szenisches draus.“ Man könne damit indes neue, jüngere Zielgruppen erreichen. Darauf hofft auch Krauß. Auf dass noch viel mehr Menschen von Brettheim erfahren – und es nicht vergessen. seb

