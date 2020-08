Luise Kießecker war Jahrgangsbeste

Niederstetten.Ihre Zeugnisse in der Tasche haben die Abschlussschüler des Bildungszentrum Niederstetten. Alle 50 Schüler haben erfolgreich ihren Hauptschul- beziehungsweise Realschulabschluss abgelegt. Trotz der schwierigen Zeit konnten alle diese Hürde meistern. Die Jugendlichen gehen nun ihren Weg in eine weiterführende Schule oder in eine Ausbildung. Schulleiter Benedikt Amann bedankte sich bei allen Schülern für die gezeigten Leistungen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Zeugnisse und Urkunden klassenweise in Anwesenheit der Eltern ausgegeben.

Neben den Beiträgen und Reden der Klassenlehrer und der Klassensprecher sprach auch die Gesamtelternbeiratsvorsitzenden Meiß ein kurzes Grußwort.

Preis im Fach Geschichte

Stellvertretender Bürgermeisterin Roth gratulierte im Namen der Stadt zum bestandenen Abschluss und vergab den von der Stadt gestifteten Preis im Fach Geschichte an Andrei Dinescu und Nadja Müller.

Weber-Roth vom Freundeskreis zeichnete in ihrer Ansprache Christine Schmidt für das große soziale Engagement mit dem Schulsozialpreis des Freundeskreises aus.

Anschließend übergaben Schulleiter Amann und die jeweiligen Klassenlehrer Andrea Daßing (R 9G), Isabel Mühleck (R 10a) und Michael Ansorge (R 10b) die Zeugnisse an die Schüler. Neben Gratulationen und den besten Wünschen für die weitere Zukunft ehrte Herr Amann besonders die Jahrgangsbeste Luise Kießecker zu ihrem hervorragenden Notendurchschnitt von 1,3.

Sportmentoren ausgezeichnet

Konrektor Roland Schappacher-Heid vergab an die Sportmentoren, welche im Schuljahr 2019/2020 tätig waren und nun die Schule verlassen, eine Urkunde. Diese erhielten: Larissa Jendrysik, Paul Dinkel, Christine Schmidt und Pascal Steinemann.

Auch die aus der Schulband „BIZ-Players“ ausscheidenden Mitglieder erhielten eine Urkunde für zum Teil sehr lange Mitgliedschaft in der Band. Diese wurden zum ersten Mal vom neuen Bandleader Thomas Martin an folgende Schüler vergeben: Luise Kießecker und Katharina Mayer.

Die Absolventen im Überblick mit einem (B) für Belobigung und einem (P) für einen Preis: Klasse R 9G: Maha Abdin, Sedra Alsiyada, Julian Bosler, Andrei Dinescu, Luca Dinescu, Lukas Eifert, Leon Finkenberger, Maurice Flatten, Emanuel Haag, Karina Hein, Lara Lemmons, Elijah Mohr, Robert Prinz, Leonie Rahn, Luca Reuß, Marika Simper, Stefan Stegmaier, Samira Stumpf (B), Jason Zerr.

Klasse R 10a: Nura Abo Rashed (B), Marcel Böhm, Paul Dinkel (B), Elias Fritz, Jana Helbig, Franziska Höller (P), Larissa Jendrysik (B), Daniel Krahe (B), Mika Kretschmar (B), Chiara Mangold (P), Anna-Lena Milnikel (B), Natalia Mukenauer (P), Corinna Scheu (B), Natalie Scheu (B), Christine Schmidt (P), Jose Smith.

Klasse R 10b: Mona Habel (P), Luise Kießecker (P), Joshua Ludwig (B), Katharina Mayer (P), Oliver Mitko, Nadja Müller (P), Ivana Naydova (P), Sebastian Nörr, Dominik Raubacher (B), Tatjana Schneider (B), Oliver Schuh (B), Oliwia Sobanska (P), Pascal Steinemann (B), Jan Weigel, Milena Zöller (B). Sie alle freuen sich über die bestandene Prüfung. ans

