Lkw prallt gegen Leitplanke

Rothenburg.Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 16.25 Uhr mit seinem Fahrzeug die Hindenburgsteige in Richtung Detwang, als er in einer Rechtskurve vor ihm zwei Pkw auf seiner Fahrbahn stehen sah. Er legte auf der regennassen Fahrbahn eine Vollbremsung hin, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden belauft sich auf rund 3500 Euro. Einer der beiden Pkw hatte zuvor einen Unfall, als er auf der nassen Fahrbahn in einer Kurve ins Schleudern geriet und nach rechts in den Grünstreifen kam.

Dabei wurde der 33-jährige Fahrer leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus Rothenburg gebracht. Die 61-jährige Fahrerin des anderen Pkw leistete erste Hilfe. Die Schadenshöhe beträgt nach Angaben der Polizei 4000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.10.2020