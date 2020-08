Literarischer Spaziergang

Creglingen.Jedes Jahr erscheint eine Fülle von neuen Romanen auf dem Buchmarkt. Da wird es oft schwierig, ein passendes Buch für die Ferienlektüre zu finden.

Was sind die neuen Bücherhighlights in diesem Sommer? Was macht Lust auf Lesen? Die Mitarbeiter der öffentlichen Bücherei haben sich kundig gemacht und vorab schon einmal eine Auswahl getroffen.

Neuerscheinungen

Gerne möchten sie diese am Mittwoch, 26. August, um 19 Uhr interessierten Lesern vorstellen. Um Infektionsgefahren zu vermeiden, haben sie sich für eine Freiluft-Veranstaltung entschieden. Bei einem Spaziergang um das romantische Romschlössle werden an verschiedenen Stationen schöne Neuerscheinungen vorgestellt.

Wer möchte, kann auch sein eigenes Lieblingsbuch mitbringen. Die Teilnehmerzahl ist allerdings begrenzt und eine telefonische Anmeldung während der Öffnungszeiten der Bücherei ist dringend notwendig. Treffpunkt ist am Lindenplatz im Schwarzen Viertel. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird der Termin eventuell kurzfristig verschoben.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.08.2020