Lernen, mit Aggressionen umzugehen

Hohebuch.Die Ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch veranstaltet verschiedene Kurse.

Rhythmik-Workshop: Ein Angebot für alle, die gerne musizieren, Freude an der Bewegung haben und sich in diesem Bereich weiterbilden wollen.

Dieser Kurs findet am Donnerstag, 12. November, in der Zeit von 9.30 bis 16.30 Uhr statt. An diesem Tag stehen der eigene Körper und die Musik im Mittelpunkt. Spielerisch entdeckt jeder und jede die eigene Bewegungsfreude in Verbindung zum Raum und der Musik. Rhythmisch-musikalische Einheiten, sowie Lieder werden diese Inhalte ergänzen. Leitung: Anne Grambow, Referentin: Vera Theuer, Musikerin, Pädagogin.

Auch für Familien

Trommel-Rhythmus-Workshop für Einsteiger und Fortgeschrittene: Freitag, 13. November, 18 Uhr bis Samstag, 14. November, 15.30 Uhr.

Trommeln vermittelt Lebensfreude, Kraft und Präsenz. Erlebt werden schwingende, afrikanische Rhythmen beim Trommeln auf Hand- und Stocktrommeln. Schlagtechnik auf der westafrikanischen Djembe und dem dazugehörigen Basstrommelset werden erlernt oder vertieft, ebenso verschiedene Grundstimmen und das klangvolle Zusammenspiel. Der Kurs ist auch für Familien geeignet. Instrumente können mitgebracht oder gegen einen Kostenbeitrag geliehen werden. Leitung: Anne Grambow, Referenten Pia Palmer, Trommellehrerin und Wolfgang Dobler Trommellehrer und -bauer.

Nützliche Apps

Smartphones und Tablets – Basiskurs (keine Vorkenntnisse erforderlich): Samstag, 14. November, 9 bis 16.30 Uhr.

Seminar für Nutzer von Smartphones oder Tablets mit Android Betriebssystem. Erlernt wird ein sicherer Umgang mit dem Gerät. Dabei werden die wichtigsten Grundfunktionen, wie fotografieren, im Internet surfen und die Pflege der Kontakte vermittelt, ebenso Einstellungen des Gerätes und die Installation nützliche Apps für Handy oder Tablet. Das eigene Tablet oder Smartphone mit Android-Betriebssystem sollte man mitbringen oder eines der Tablets kann geliehen werden (bei der Anmeldung sollte dies mitgeteilt werden). Leitung Anne Grambow, Referentin ist Margit Hanselmann, EDV-Fachfrau – klickeasy.

Stockkampfkunst – Die Sprache der Stöcke. Sonntag, 15. November, 10 bis 17 Uhr. In der Kombination Tanz und Stockkampf finden sich Elemente aus der philippinischen Stockkampfkunst „Escrima“, aus der afrikanischen Tradition der „sprechenden Stöcke“ und aus dem Kreativen Tanz.

Die Teilnehmer werden geschult, mit Aggression umzugehen und üben sich in Klarheit und Direktheit; Koordinations- und Reaktionsfähigkeit werden gelehrt. Es entsteht eine spielerische und doch kraftvolle Form von Kampfkunst, die jede Menge Spaß und Lebensenergie bringt. Die Teilnehmer lernen dabei ihre eigene kämpferische und selbstbewusste Seite besser kennen. Leitung Anne Grambow, Referentin für diesen Kurs ist Nina Bopp, Tanztherap. BTD, Heilpraktikerin für Psychotherapie

