Lerchenweg und Lange Gasse teurer

Niederstetten.Die Bauarbeiten im Niederstettener Lerchenweg werden bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Dies kündigte Andre Metzger vom Ingenieurbüro Dreikant bei seinem Sachstandsbericht im Gemeinderat an. Die Kosten für die Baumaßnahme werden indes über dem Planansatz liegen. So sollen die Projektkosten laut Metzger bei voraussichtlich rund 575 000 Euro liegen. Dies sind rund 8,5 Prozent mehr als die im Projektansatz vorgesehenen 530 000 Euro. „Das war aber bei der Vergabe schon klar“, bemerkte Bürgermeisterin Heike Naber zu dem Kostenanstieg. Als Gründe für diesen nannte Ingenieur Andre Metzger zum einen zusätzliche Arbeiten, die an der Wasserleitung zu erwarten seien. Daneben sei der Anstieg ebenfalls der allgemeinen Preissteigerung in der Baubranche in den letzten beiden Jahren geschuldet.

Neuigkeiten hatte Metzger auch zu den Bauarbeiten in der Lange Gasse. Bis Dezember sollen dort die Kanalisation und die Wasserleitungen verlegt seien. Die Straßenbauarbeiten im oberen Teil seien indes möglicherweise erst im kommenden Jahr abgeschlossen. Und auch bei diesem Vorhaben gibt es Mehrkosten aufgrund von zusätzlich notwendigen Arbeiten. Diese belaufen sich aktuell auf rund 105 000 Euro. Die Kosten für das Gesamtprojekt schätzt Metzger ausgehend von einer Hochrechnung des aktuellen Stands auf etwa 1,3 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die geplanten Auftragskosten liegen bei 1,25 Millionen Euro.

Jedoch könnten noch weitere Kosten auf die Gemeinde zukommen, nämlich für die Entsorgung des Aushubs im zweiten Bauabschnitt, wie Metzger ausführte. Sollte bei der Beprobung des Erdreichs eine Verunreinigung, zum Beispiel mit teerhaltigen Material, festgestellt werden, würde diese die Entsorgung deutlich verteuern. Im schlechtesten Fall könnten sich die zusätzlichen Kosten auf bis etwa 160 000 Euro belaufen. ses

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019