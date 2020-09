Leidenschaft, Freude und Wut

Röttingen/Aub.In der Reihe „Musik in Fränkischen Spitalkirchen“ spielt am Wochenende vom 18. bis 20.September das Ensemble „Tars“ bei freiem Eintritt in den Spitalkirchen in Ochsenfurt, Bad Windsheim, Röttingen und Aub.

„Wir haben historisch informierte Aufführungspraxis studiert. Hinter diesem sperrigen Begriff steckt ein kürzeres Wort, dem wir uns verpflichtet fühlen: Werktreue. Wir wollen unserem

...