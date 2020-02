„Landschaftsbild nicht zupflastern“

Niederstetten.In Niederstetten ist man grundsätzlich für Photovoltaik-anlagen. Dennoch will man abwägen, „ob und unter welchen Voraussetzungen dies verträglich mit dem Landschaftsbild und weiteren Belangen erfolgen kann“.

Deshalb wurde nach einer Bürgerversammlung Mitte letzten Jahres ein Projektausschuss gebildet, der Kriterien für solche Freiflächenanlagen ausgearbeitet hat. Das Ziel war, „ein unkontrolliertes Ausbreiten und Zupflastern des Landschaftsbildes zu vermeiden“.

Ein erster Entwurf, der dem Gemeinderat Ende letzten Jahres vorgelegt wurde, erschien diesem zu lang. Jetzt wurde ein knapper 23-teiliger Punktekatalog vorgelegt.

Dieser regelt etwa die maximale Flächengröße pro Anlage, wieviele Anlagen pro Jahr insgesamt erstellt werden können, die Abstandsradien zu Bebauung, Straße oder Wald und die erlaubte Sichtbarkeit. So sollen etwa keine Anlagen an Hanglagen in Tälern mit Landes- oder Kreisstraßen erlaubt sein. Weiter sollen Genehmigungen nur an Niederstettener Bürger oder ansässige Unternehmen erteilt werden.

Zu Beginn der Diskussion hatte Bürgermeisterin Heike Naber darauf hingewiesen, dass die Stadt Bad Mergentheim bewusst auf einen solchen Kriterienkatalog verzichtet habe und stattdessen die Einzelfallentscheidung bevorzuge. Der Gemeinderat sprach sich jedoch für den Katalog aus. So sagte Stadtrat Klaus Lahr, dass der Katalog Interessenten eine Planungssicherheit gebe. Er sei ein „Roter Faden“ bzw. ein Leitfaden. Dennoch werde die letzliche Genehmigung „auch bei uns eine Einzefallentscheidung bleiben“. Ähnlich äußerten sich Ulrich Roth, Heidrun Beck, Roland Landwehr und Anastasia Schmauder-Meinikheim. So erfolgte die Zustimmung zu dem Katalog, an dem noch kleine Änderungen vorgenommen werden, auch einstimmig.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020