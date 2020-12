Landratsamt: „Führungsstil nicht beeinflussen“

Niederstetten.Zwei Dienstaufsichtsbeschwerden liegen dem Landratsamt gegen Bürgermeister Heike Naber vor (wir berichteten). Während wegen der ersten bereits ein Disziplinarverfahren im Gange ist, befindet sich die zweite, in der Naber eine Urkundenfälschung vorgeworfen wird, noch in der Prüfung.

Eine vom Gemeinderat geforderte vorläufige Amtsenthebung hatte die Behörde bislang abgelehnt, auch weil sie die staatsanwaltlichen Ermittlungen nicht gefährdet sah. Nach einem offenen Brief der Stadtverwaltungsmitarbeiter, die durch die Bürgermeisterin offenbar den Dienstbetrieb gefährdet sehen, haben zwei Gemeinderatssprecher ihre Forderung erneuert.

Eine Anfrage der FN vom Montag hierzu hat das Landratsamt nun beantwortet. In der Mail heißt es, dass die Kommunalaufsicht im Landratsamt beschlossen hat, das laufende Disziplinarverfahren zu erweitern. Die Bearbeitung werde bis zu einem Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ausgesetzt. „Ziel ist, alle erhobenen Vorwürfe in einem einzigen Verfahren abzuarbeiten und in einer einzigen Entscheidung gebündelt zu würdigen“, schreibt das Amt. Zum Brief der Verwaltungsmitarbeiter heißt es: „Die Klärung der innerdienstlichen Angelegenheiten zwischen Belegschaft und Behördenleitung, also hier der Bürgermeisterin, die in dem Brief der Belegschaft aufgeworfen werden, ist dagegen Aufgabengegenstand des Personalrats und nicht der Rechtsaufsichtsbehörde. Als Rechtsaufsichtsbehörde über die Stadt Niederstetten als Selbstverwaltungskörperschaft haben wir die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns der Stadt und ihrer Organe im Blick zu behalten, aber nicht in interne Verwaltungsabläufe einzugreifen oder gar auf Führungsstile Einfluss zu nehmen.“ sem

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.12.2020