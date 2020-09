Landratsamt fühlt sich für ASP gerüstet

Hohenlohe.Das Landratsamt Hohenlohekreis hat bereits in den vergangenen Monaten und Jahren zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um sich auf einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) vorzubereiten und eine weitere Verbreitung im Ausbruchsfall zu verhindern, teilt es per Pressemitteilung mit.

Geräte für Bergungen

In fünf Kommunen des Landkreises wurden Verwahrstellen für Tierkadaver eingerichtet, eine sechste Verwahrstelle ist derzeit in Planung. Dort können Wildabfälle wie zum Beispiel Innereien, die bei der Erlegung und Verarbeitung von Wild entstehen, durch die Jäger beseitigt werden. Insbesondere können dort verendet aufgefundene Wildtiere, sogenanntes Fallwild oder verunfallte Wildtiere durch Jäger entsorgt und, sofern erforderlich, Proben für weitere Untersuchungen genommen werden. Zusätzlich wurde durch das Veterinäramt ein speziell gefertigter Anhänger für die Bergung verendeter Wildschweine und Gerätschaften für die Bergung von Wildschweinkadavern beschafft.

Die Jäger wurden durch Tierseuchen-Übungen sowie durch Informationsveranstaltungen umfassend geschult und übernehmen neben der Beobachtung des Schwarzwilds auch die Beprobung erlegter respektive totaufgefundener Tiere.

Alle Beteiligten, wie zum Beispiel Vertreter von Jägerschaft, Forst, Landwirtschaft, Polizei und Veterinäramt stehen im permanenten Austausch und treffen sich regelmäßig zu einem „runden Tisch“, um gemeinsam die aktuelle Lage zu besprechen.

Für ganz Baden-Württemberg wurde am Landwirtschaftlichen Zentrum (LAZBW) in Aulendorf ein ASP-Kompetenzteam gebildet, das landesweit Maßnahmen zur ASP-Bekämpfung bei Schwarzwild entwickelt, die Vertreter der einzelnen Landkreise in der Umsetzung dieser Maßnahmen regelmäßig schult und im Seuchenfall die Vor-Ort-Maßnahmen unterstützt. lra

