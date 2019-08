Kulturnester: „Komm und guck’s ou!“

Mulfingen.Die „Kulturneschter“ finden am Wochenende des 7. und 8. September statt. „Guck’s ou“ und komm vorbei. Viele freiwillige Personen haben in zehn Ortsteilen – von A wie Ailringen bis Z wie Zaisenhausen – wieder Ihre „Nester“ für Sie geöffnet.

Die Veranstaltung bietet ihren Besuchern ein vielseitiges Angebot an Kunst und Handwerk, Naturkunde, Geschichte, Volks- und Brauchtum bis hin zu vielen heimischen Köstlichkeiten.

Spezialitäten aus dem heimischen Wald, selbstgemachtes Sauerkraut, Räucherfisch, Schafswurstvesper, Gerichte vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein, Hohenloher Blootz, Grottenweck, Schnäpse und Liköre aus eigener Herstellung, Hohenloher Schaumweine und frischer Most stehen neben vielen weiteren Köstlichkeiten auf den Speise- und Getränkekarten. Viele Künstler und Handwerker aus der Gemeinde Mulfingen geben Einblicke in ihre vielseitige und abwechslungsreiche Arbeit.

Dabei kann man den Akteuren beim Korbflechten, Filzen, Häkeln oder Drechseln über die Schulter schauen.

Oder man lässt sich durch die Mulfinger Künstler inspirieren, die in der Kulturscheune eine Kunstausstellung vorbereitet haben und ihre Arbeit auch in weiteren „Neschtern“ der Gemeinde ausstellen. Dort findet man unter anderem gewebte Bilder, selbstdesignte Geldbeutel und Taschen, Skulpturen und Stelen aus Holz, Naturinstalationen, Mosaikkunst, Spaßmaschinen, Naturbilder und Malereien.

Einblicke in die Landwirtschaft erhält man beim Alpakahof in Hollenbach und beim Hoffest in Simprechtshausen mit Besichtigung des Milchviehstalls. In Ochsental gibt es die bekannten hällischen Landschweine zu sehen. Es gibt vieles über die Mulfinger Bräuche und Historie erfahren. Etwa wird gezeigt, wie der Butz in Zaisenhausen hergestellt wird oder man macht bei einer historischen Ortsführung durch Seidelklingen mit.

Auch für Kinder gibt es attraktive Angebote, zum Beispiel das Spielen mit den gepressten Miniheuballen und kleinen landwirtschaftlichen Spielzeugen. pm

