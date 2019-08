Kult-Komödie wird im „Kult“ inszeniert

Niederstetten.Pünktlich zum Ende der Sommerferien, wenn der gewohnte Alltag wieder anfängt, ist am 7. September im „Kult“ „Shirley Valentine oder Die heilige Johanna der Einbauküche“, eine der meistgespielten Broadway-Komödien, zu sehen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, 19.30 Uhr ist Einlass. Shirley Valentine, von Beruf Ehefrau und Mutter droht im Alltag, zu ersticken.

Für Ehemann Joe zählt sie längst zum Inventar, die Kinder sind flüchtig und Shirley sitzt zwischen Fritten und Spiegeleiern an den Herd gefesselt.

Sie redet mit der Wand und droht, im Trott zu vertrotteln. Sie sinniert über Freud und denkt: „Sex ist wie im Supermarkt. Es wird geschubst und gedrängelt und wenn du raus kommst, hast du weniger, als du denkst.“ Doch ihr Leben könnte sich ändern, als eine Freundin sie nach Griechenland einlädt. Mit viel Sprachwitz und Selbstironie hat Willy Russell seine Shirley ausgestattet. Und so ist es bei aller Ernsthaftigkeit der Situation ein wunderbares Vergnügen, dieser Frau beim „Freischwimmen“ zuzuschauen.

Es ist eine anspruchsvolle und heitere Komödie, die in vielen Großstädten riesigen Erfolg hatte.

Gespielt wird Shirley Valentine in Niederstetten von Ute von Stockert. Sie studierte an der Schauspielschule in Stuttgart und absolvierte die Bühnenreife in Wien. Engagements führten sie unter anderem an das Kammertheater Karlsruhe, die Deutsche Kammerschauspiele Endingen, das Freilichttheater Reichenau, das Forum Theater Stuttgart und das Stadttheater Heilbronn, in Filmrollen war sie auch bei Soko Stuttgart, Die Fallers, Tatort und Dr. Klein zu sehen. Regie führt Dieter Baldo.

Reservierung bei der Städtischen Mediothek Niederstetten ist möglich per E-Mail an mediiothek@niederstetten.de oder unter Telefon 07932 / 60032. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.08.2019