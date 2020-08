Krad kracht in Autoheck

Hollenbach.Zwei Schwer- und ein Leichtverletzter sowie zirka 12 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag um 15.40 Uhr auf der L 1020 zwischen Hollenbach und der B 290 in Richtung Herbsthausen.

Ein 37-Jähriger fuhr mit seinem Audi A3 in einer Kolonne von mehreren Fahrzeugen von Hollenbach kommend in Richtung Herbsthausen. Kurz vor der B 290 bog er nach links in einen Gemeindeverbindungsweg ab. Dabei kam es zur Kollision mit einem von hinten herankommenden überholenden BMW-Krad.

Durch den Aufprall des Krads auf das Heck des Audi wurden der 61-jährige Krad-Fahrer und sein elfjähriger Sozius auf die Fahrbahn geschleudert.

Der Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die beiden Zweiradfahrer wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.

Die L 1020 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig voll gesperrt. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.08.2020