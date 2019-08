Konzerte in Aub und Creglingen

Aub/Creglingen.Die renommierte Sängerin und Gesangspädagogin Roberta Cunningham (Berlin) veranstaltet seit vielen Jahren einen Gesangskurs in Aub. Der Kurs läuft noch bis 12. August. Der Kurs bietet jungen Sängerinnen und Sängern die Gelegenheit, sich stimmlich weiterzubilden und die erarbeiteten Stücke öffentlich zu präsentieren. Sie bieten in ihren Konzerten ein abwechslungsreiches Programm mit Arien aus bekannten Opern, populären Musical-Songs und Kunstliedern aus verschiedenen Epochen. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei Konzerttermine: Freitag, 2. August, 20 Uhr, Aub, öffentliche Generalprobe im Haus Ars Musica. Samstag, 3. August, 20 Uhr, Aub, musikalische Weinprobe im Haus Ars Musica; Donnerstag, 8. August, 19.30 Uhr Creglingen, Romschchlössle; Sonntag, 11. August, 19.30 Uhr Abschlusskonzert in der Spitalkirche im Fränkischen Spitalmuseum Aub. Bild: Wolf

