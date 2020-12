„Konnte nicht mehr weiter in Niederstetten arbeiten“

Niederstetten.Mehr als 24 Jahre hat er im Niederstettener Bauamt gearbeitet, jetzt wurde Stadtbaumeister Wolfgang Deeg vom Gemeinderat verabschiedet. Ende des Jahres wechselt er nach Weikersheim.

Stadtrat Klaus Lahr blickte auf Deegs arbeits- und erfolgreiche Laufbahn zurück, die bereits während der Amtszeit von Bürgermeister Kurt Finkenberger begonnen hatte. Damals bestand das Bauamt aus einem Hoch- und einen Tiefbaubereich. Eine „sehr effektive Arbeitsteilung“, wie Lahr feststellte, die später jedoch aufgegeben wurde. Deeg habe „in diesen vielen Jahren viele Projekte unserer Stadt maßgeblich geleitet“. Er könne stolz auf das sein, „was Sie in all den Jahren federführend geschaffen haben“. Lange Jahre hätte Deeg seine Aufgabe in Niederstetten „viel Spaß gemacht“. Doch dieser sei „zum Ende hin nicht mehr vorhanden“ gewesen, sagte Lahr. Lange Zeit habe die „Last beider Ämter“ auf Deeg gelegen, außerdem habe er noch den Bauhof führen müssen. Diese Überforderung habe „auch gesundheitliche Spuren“ hinterlassen.

„Sehr freundlich“

Nachdem sich die Bemühungen, hier Abhilfe zu schaffen in die Länge zogen, habe Deeg sich entschieden, Niederstetten zu verlassen. Der Gemeinderat könne dies „absolut nachvollziehen, wenngleich wir Sie auch nicht gerne gehen lassen“. Man werde ihn sicher auch im Rathaus „als sehr freundlichen und sympathischen Amtsleiter vermissen“. „Ich habe nicht mit so viel Lob gerechnet“, sagte Wolfgang Deeg, der ebenso überrascht wie gerührt schien. Mit Wehmut verlasse er Niederstetten, wo er „wirklich gut“ habe arbeiten können. Doch „die beste Zeit hat 2002 geendet“, gab der Stadtbaumeister zu. Damals endete die Amtszeit von Bürgermeister Kurt Finkenberger und auch die gute Besetzung des Bauamts. „Der Chef war begeistert von den Maßnahmen und hat uns mitgerissen“, erinnert sich Deeg gern an die Zusammenarbeit mit dem charismatischen Bürgermeister. Danach habe sich alles „langsam nach unten entwickelt“. Zum Schluss habe er nicht mehr weiter in Niederstetten arbeiten können, sagte Deeg mit Bedauern. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und wünschte sich, dass Niederstetten „nächstes Jahr wieder in ruhigeres Fahrwasser“ komme.

