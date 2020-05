„Kompetenzüberschreitung ist kein Kavaliersdelikt“

Welche Pflichten hat ein Bürgermeister gegenüber dem Gemeinderat und was passiert, wenn er sie nicht erfüllt? Wir führten dazu ein Gespräch mit dem Leiter der Kommunalaufsicht, Michael Haas.

Niederstetten. Der Konflikt, der aktuell zwischen Bürgermeisterin Heike Naber und dem Gemeinderat entbrannt ist, berührt kommunalrechtliche Fragen. Bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch hatte Ulrich Roth, Sprecher der Mehrheitsfraktion AWV, die Bürgermeisterin um Erklärung gebeten, warum sie – ohne Beschluss und sogar ohne Wissen des Gemeinderats – Architektenleistungen von mehreren hunderttausend Euro vergeben hat.

Die Hauptsatzung gesteht ihr nur eine Zuständigkeit bis 25 000 Euro zu. Es geht um die Planung verschiedener Großprojekte wie die Sanierung des Bildungszentrums, der Sporthalle sowie des Bürgertreffs mit Heimatmuseum. Wenige Wochen vor diesen Vergaben hatte sie – wie sie gegenüber den Fränkischen Nachrichten einräumte – ohne Gemeinderatsbeschluss bereits den ehemaligen Baufachmarkt Nörr in Niederstetten gekauft und dafür vom Gemeinderat Kritik geerntet.

Die gesetzliche Grundlage für die kommunale Selbstverwaltung ist die Gemeindeordnung. Dieses Verfassungsrecht, sagt Michael Haas, Amtsleiter des Kommunal- und Rechnungsprüfungsamtes im Landratsamt, sei ein „fundamentales Recht, da reden wir nicht über Schönheitschirurgie“.

Die kommunale Selbstverwaltung, „die vom bürgerschaftlichen Engagement lebt“, ist damit eines der absoluten Basisrechte unser Demokratie, betont der Amtsleiter. „Wenn ich mich um ein politisches Amt bewerbe, muss ich deshalb das richtige Demokratieverständnis mitbringen“, betont Haas.

„Das geht so nicht“

Der Gemeinderat sei als Kommunalparlament „das Hauptorgan der kommunalen Selbstverwaltung“. Das bedeute, dass er grundsätzlich „für alle Entscheidungen zuständig ist“, die die Gemeinde betreffen. Ausnahmen sind sehr eng umgrenzt. Sie werden vom Gemeinderat selbst festgelegt und in der Hauptsatzung schriftlich niedergelegt. Werden die Kompetenzen überschritten, etwa wie im vorliegenden Fall von der Bürgermeisterin, „dann geht das so nicht“, macht Haas deutlich. „Das ist kein Kavaliersdelikt“. Haas betonte aber ausdrücklich, dass er über den aktuellen Fall nicht durch die Bürgermeisterin oder Teile des Gemeinderats informiert worden sei, sondern ihn lediglich aus der Presse kenne. Rechtliche Folgen habe eine Kompetenzüberschreitung in der „Außenwirkung“, wie Haas sagt, allerdings nicht. Will heißen: Naber kann vor Gericht dafür nicht belangt werden. Der Grund dafür liegt darin, dass sie als Bürgermeisterin eine so genannte „organschaftliche Vertretungsmacht“ hat. Diese erlaubt ihr, für die Gemeinde zu handeln und sie unbeschränkt geschäftlich zu vertreten. Wenn sie als Bürgermeisterin also Verträge unterschreibt, sind diese nach außen wirksam und bindend. In der „Innenwirkung“ könne ein Verstoß aber durchaus Folgen haben, sagt Haas. Ein Bürgermeister sei ein Beamter, der bestimmte Pflichten einhalten und Gesetze befolgen müsse. Tue man das nicht, begehe man ein „Dienstvergehen“, das „vollumfänglich dem Disziplinarrecht unterliegt“. Dieses sei ein „Erziehungsrecht“, das zunächst vor allem mit Ermahnungen oder Rügen arbeitet.

Eine andere Frage, die bei der Gemeinderatssitzung aufgeworfen wurde, war die der nichtöffentlichen bzw. öffentlichen Beratung. Uli Roth hatte wissen wollen, warum Naber die Architektenleistungen vergaben hatte. Dazu wollte sie nicht Stellung nehmen, weil das Thema ihrer Meinung nach zum nichtöffentlichen Sitzungsteil gehörte. Auch die Frage der Öffentlichkeit sei in der Gemeindeordnung klar geregelt, sagt Haas. Demnach sind Sitzungen des Gemeinderats öffentlich. „Nichtöffentlich darf nur verhandelt werden, wenn es das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen einzelner erfordern“. Damit seien laut Haas in der Regel Grundstücks- und Personalangelegenheiten gemeint. Der nichtöffentliche Tagesordnungspunkt „Entwicklung der Finanzen“, den Naber angesprochen habe, stelle aus seiner Sicht dagegen „keinen Grund für Nichtöffentlichkeit, sondern eher ein Grund für Öffentlichkeit“ dar.

Kontrollfunktion wahrzunehmen

Doch Haas geht noch weiter. Ob öffentlich oder nichtöffentlich ist in dem vorliegenden Fall nach seiner Auffassung nicht die entscheidende Frage, denn: „Ein Gemeinderat kann an den Bürgermeister jederzeit Anfragen über einzelne Angelegenheiten richten“. Schließlich hat das Gremium dem Bürgermeister gegenüber eine Kontrollfunktion wahrzunehmen. Die Frage muss der Bürgermeister dann entweder sofort oder, wenn ihm die nötigen Informationen fehlen, „binnen angemessener Frist“, beantworten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.05.2020