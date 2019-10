Kollision zwischen Audi und Mercedes

Blaufelden.Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz vor 14 Uhr zwischen Riedbach und Blaufelden.

Der Fahrer eines ältere Mercedes wollte – in Fahrtrichtung Riedbach – am Ausgang einer großen S-Kurve vor einem Waldstück von der B 290 aus nach links auf einen Ortsverbindungsweg abbiegen. Dabei übersah er nach ersten Ermittlungen der Polizei einen Richtung Blaufelden heranfahrenden Audi. Es kam zum Zusammenprall. Der Audi wurde in ein Rapsfeld geschleudert; der Fahrer schwer verletzt. Ein zweiter Mercedes, der hinter dem ersten fuhr, wurde durch das sich drehende Fahrzeug erfasst und schwer beschädigt. Der mutmaßliche Unfallverursacher verletzte sich leicht. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. mrz

