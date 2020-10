Klimatipps für alle Menschen

Weikersheim.Hoffnung statt Resignation: Über Wege aus der Klimakrise sprach im evangelischen Gemeindehaus Weikersheim Carmen Ketterl, Kirchliche Umweltauditorin an der Evangelischen Akademie Bad Boll.

Umweltgerecht mit der Bahn angereist war die Referentin. Dekanin Renate Meixner begrüßte sie und die Gäste mit dem Auftrag der Kirche zur Bewahrung der Schöpfung. Damit schlug sie die Brücke zur aktuellen Situation: „Hat nicht unser Umgang mit der Natur die Ausbreitung des Corona-Virus begünstigt?“

Anstieg der Temperatur

Carmen Ketterl erinnerte an den Anstieg der Temperatur, sichtbar etwa an den zunehmend auftauenden Permafrostböden und mahnte: „Wie schlimm es wird, haben wir noch in der Hand.“ Drastisch seien die möglichen Folgen: Falls es nicht gelänge, den CO²-Ausstoß drastisch einzuschränken, würden 30 Länder gänzlich unbewohnbar werden, dazu viele Großstädte, die an den Küsten liegen. Der Meeresspiegel würde dann um 20 bis 40 Meter steigen. Dass auch bei uns die Dürrestärke im Gesamtboden zugenommen habe, könne man ja nicht bestreiten. Gegen eine drohende Resignation – „Ich alleine kann ja gar nichts ändern“ – stellte Carmen Kettel die Hoffnung auf eine wirksame Eindämmung der CO²-Emissionen.

Konsumverhalten überdenken

Ganz konkret nannte sie Klimatipps, die wirklich etwas bringen: „Wir können unser Konsumverhalten überdenken und entscheiden, was wir wirklich brauchen. Auch können wir das Auto stehen lassen und, wann immer möglich, auf das Fliegen verzichten. Zudem können wir energieeffizient heizen und klimafreundlich genießen: Ein Kilogramm Obst oder Gemüse verursacht etwa ein Kilogramm CO², ein Kilogramm Rindfleisch knapp 20 Kilogramm.“

Die Referentin wandte sich gegen die, die sich herausreden und diejenigen, die den Klimawandel leugnen. Sie betonte, dass jeder eine klimafreundliche Lebensweise einüben könne, auch wenn dies nicht immer gleich gelinge.

Diskussion

In der anschließenden Diskussion wurde auf die überparteiliche Initiative „GermanZero“ hingewiesen, die sich dafür einsetzt, dass Deutschland mithilft, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

Birgit Schatz, Geschäftsführerin des Evangelischen Bildungswerks Hohenlohe, beschloss den Vortragsabend und machte Mut: „Viele kleine Schritte geben auch eine Wegstrecke.“ Sie bedankte sich bei der Referentin mit veganen Hohenloher Köstlichkeiten.

Kooperation hat sich bewährt

Dekanin Renate Meixner zog das Fazit: Die Kooperation zwischen dem Bildungswerk Hohenlohe und dem Kirchenbezirk Weikersheim hat sich wieder einmal bewährt. Der Abend bot für Jeden und Jede neue Einblicke, die weitergetragen werden können. av

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.10.2020