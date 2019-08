„Kiwwelis Rennen“ auf der Tauber

Elpersheim.Bei der 800-Jahr-Feier findet in Elpersheim am 21. Juli auf der Tauber ein Kiwwelis-Rennen statt. Es haben sich 20 Gefährte aus der Umgebung angemeldet, die in ihren selbst gebauten Kiwweli (Booten) in allen möglichen Formen und Farben ein Stück auf der Tauber in Elpersheim hinunter fahren. Die Besatzungsstärken sind von einer bis 15 Personen, es sind also schon richtige „Flussdampfer“ dabei. Beim Rennen kommt es nicht auf Geschwindigkeit an, ausschlaggebend sind Originalität, aber auch die Fahrtauglichkeit der Vehikel und das Ankommen im Ziel sind für die Jury entscheidend. Das Spektakel findet an der Tauberbrücke und am „Taupm berstrand“ statt. Start: 15 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.07.2019