Kirchen bleiben für privates Gebet offen

Auch die Kirchen müssen ihre Arbeit aufgrund der aktuellen Corona-Gefährdungslage anpassen. Weitere Einschränkungen können sich jederzeit ergeben.

Laudenbach/Niederstetten. Die Katholische Kirchengemeinde Laudenbach mit der Bergkirche und der Pfarrkirche Niederstetten hat die aktuell geltenden Regelungen in einer Pressemitteilung zusammengefasst, behält sich eine Aktualisierung aber ausdrücklich vor. Die Pfarrkirchen und die Bergkirche bleiben auch weiterhin für das private Gebet geöffnet.

Gottesdienste abgesagt

Alle Eucharistiefeiern und gottesdienstliche Feiern sind mindestens bis Sonntag, 19. April, abgesagt. Ebenso sind die Proben und Zusammenkünfte der Kirchenchöre mindestens bis zum 19. April ausgesetzt. Bis zu diesem Datum finden auch keine kirchlichen Veranstaltungen statt. Auch der Kindergarten Maria Theresia ist bis 19. April geschlossen.

Die Pfarrbücherei, das Gemeindehaus Laudenbach, das Gemeindezentrum Niederstetten, der Jugendraum Laudenbach und der Jugendraum Niederstetten sind ausnahmslos bis Donnerstag, 30. April, geschlossen.

Das Pfarrbüro Laudenbach ist bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen, es bleibt aber erreichbar über Telefon 07934/72 82 und Fax 07934/ 3781 bzw. per Mail über: pfarramt.laudenbach@drs.de.

Erstkommunion verlegt

Die Erstkommunion wird auf die Zeit nach den Sommerferien verlegt. Hausbesuche bzw. Geburtstagsbesuche werden bis auf weiteres abgesagt. Nach den neuesten Bestimmungen sind auch alle bis zum 15. Juni geplante kirchlichen Trauungen abgesagt. Taufen sind nur in dringenden Ausnahmefällen im engsten Familienkreis möglich. Auch die Hauskommunion und Krankensalbungen werden bis auf weiteres eingestellt. In lebensbedrohlichen Situationen kann man sich an Pfarrer Keck wenden. Die Schutz- und Hygienevorschriften sind jeweils einzuhalten.

Beerdigungen nur im Freien

Beerdigungen sind ausnahmslos nur im Freien in verkürzter Liturgie möglich. Die maximale Zahl der Trauergäste liegt in der geltenden Rechtslage bei zehn Personen. Die Zahl der Trauergäste ist grundsätzlich auf den engsten Familienkreis zu beschränken. Requiem und Rosenkranzgebet werden zu einem späteren Zeitpunkt gefeiert.

Jeden Abend um 20 Uhr laden die Glocken der Pfarrkirche Laudenbach, der Pfarrkirche Niederstetten und der Bergkirche zu Gebet und Fürbitte ein. Das Geläut will alle, die es hören, zum Gebet, Bitten und Innehalten einladen. Die dritte Strophe des Laudenbacher Wallfahrtsliedes bringt es ins Wort: „Manch’ Bedrängter ruft in Nöten / Schmerzensmutter zu dir laut; / Nicht vergeblich ist sein Beten: / Selig, wer auf Dich vertraut. / Schmerzensmutter Magd des Herrn, / sei in Leidensnacht uns Stern / Spende Hilfe, Trost von Gott, / gib uns Kraft in jeder Not.

In der aktuell schwierigen Situation bieten Laudenbacher Jugendliche Unterstützung und Hilfe an. Sie wollen insbesondere älteren Bürgern bei ihren Besorgungen und Einkäufen zur Seite stehen und diese für sie erledigen.

Werktags erreichbar

Werktags sind die Helfer von 10 bis 14 Uhr für die Laudenbacher Senioren unter Telefon 07934/3495 zu erreichen. Die Einkäufe werden jeweils dienstags und donnerstags im Laufe des Tages erledigt. Hygienestandards und Vorschriften müssen dabei eingehalten werden. Weitere Informationen erhält man unter www.weinort-laudenbach.de. Die Verantwortlichen bei den Laudenbacher Jugendlichen sind Hanna-Sophie und Justus Metzger. Die Kirchengemeinderatswahlen wurden als allgemeine Briefwahl in den beiden Pfarreien durchgeführt. Unter Beachtung verstärkter Hygiene- und Schutzmaßnahmen hat der Wahlvorstand die Auszählung vorgenommen. Die vorläufigen Ergebnisse:

Niederstetten

Wahlberechtigte: 845, Wähler: 167. Gültige Stimmzettel: 153, gültige Stimmen: 927. Gewählt wurden: Karin Brenner, 117; Rüdiger Burkert, 130; Dr. Arnulf Hemberger, 106; Thomas Kohlschreiber, 125; Dr. Adalbert Ruhnke, 127; Simone Stirn, 108; Nicole Sturm, 111; Joachim Wegerer, 103.

Laudenbach

Wahlberechtigte: 555, Wähler: 247. Gültigen Stimmzettel: 245, gültige Stimmen: 1745. Gewählt wurden: Katharina Feile, 188; Irmgard Gehrig, 217; Rainer Mühleck, 200; Raimund Muhler, 201; Monika Oechsner, 199; Annette Sambeth, 200; Katharina Schäfer, 182; Dennis Silberzahn, 158; Harald Stuka, 200. Wahlanfechtung: Wahlanfechtungen können innerhalb einer Woche beim Wahlausschuss eingereicht werden.

Aufgrund der aktuellen Lage hat der Bischof entschieden, dass der bestehende Kirchengemeinderat mindestens bis Montag, 15. Juni , im Amt bleibt. Ein Termin für die Konstituierung des neuen Kirchengemeinderats steht noch nicht fest.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.03.2020