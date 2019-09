Keine Hocketse beim Herbstfest

Niederstetten.Beim diesjährigen Herbstfest wird eine Niederstettener Tradition fehlen: Es findet keine Scheunenbewirtung durch den Heimatverein „Steidemer Männle“ statt, auch wenn zumindest am Tag nach der Sitzung des Gemeinderats die städtische Homepage noch mit Genüssen in der Museumsscheune in der Bahnhofstraße lockt.

Bürgermeisterin Heike Naber bezeichnete den Zustand des nach dem Tod von Lina Frey durch die Stadt erworbenen traditionellen Festdomizils beim Museum als „baulich bedenklich“ und eine entsprechende Sicherung aus technischen und finanziellen Gründen nicht umsetzbar.

Alternative „zerschlagen“

Die im Frühjahr kurzfristig verfolgten Überlegungen, die Bewirtung eventuell in den ehemaligen Gasthof Hirschen zu verlegen, den die Stadt Ende vergangenen Jahres angekauft hatte, zerschlugen sich ebenfalls.

Das Angebot, die „Scheunenbewirtung“ in der im Volksmund als „Herzescheuer“ bekannten Scheune in der Langen Gasse auszurichten, habe der Verein ausschlagen müssen, so Walter Krüger, Vorsitzender des Heimatverein „Steidemer Männle“. Es gehe dem Verein ja nicht einfach darum, mit der Bewirtung Geld einzunehmen, sondern darum, das Bewusstsein für Heimatgeschichte lebendig zu halten.

„Wir haben Jahr für Jahr mit großem Aufwand die Scheune dekoriert und ein entsprechendes historisches und kulturelles Milieu gestaltet, das sich am Herbstfestmotto oder speziellen historischen Ereignissen orientierte“, so Krüger. In der Herzescheuer gehe das so nicht.

Gästen „fehlt etwas“

Wie Bürgermeisterin Heike Naber in der öffentlichen Sitzung mitteilte, ist es Krüger ein Anliegen, allen Helfern für die bisher geleistete Unterstützung zu danken.

Die, so Krüger auf unsere Nachfrage, nahmen teilweise sogar den Weg aus der Kurstadt auf sich, um im ehemaligen Frey-Areal mit Hof, Gärtchen und Scheune das richtige Ambiente zu gestalten.

Noch vor zwei Jahren hatte das Team um Walter Krüger den Stall mit der Ausgabeküche herausgeputzt, um auch den Anforderungen des Wirtschaftskontrolldienstes zu genügen.

Nun hofft der Niederstettener Heimatverein „Steidemer Männle“ aufs nächste Jahr, denn ohne die Scheunenbewirtung, die seit 1989 zum festen Bestandteil des Herbstfestes wurde, würde vielen Gästen einfach etwas fehlen.

