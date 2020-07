Kein Herbstfest, wie man es kennt

Niederstetten.Es ist ein Jammer: Der Niederstettener liebstes Fest, das traditionsreiche Herbstfest mit Begegnung, Tanz, Gaudi und dem beliebten Umzug, das vom 25. bis 28. September im Veranstaltungsplan der Stadt steht, wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden.

Bei der Bekanntgabe dieser für jeden echten „Steidemer“ niederschmetternden Entscheidung im Gemeinderat bemühte sich Sandra Neckermann vom Kulturamt der Stadt um Optimismus: „Wir feiern es dieses Jahr anders“, war ihr positiver Ansatz, als sie die von ihr erarbeiteten Alternativ-Vorschläge präsentierte.

Die reichten von der Illumination von Schloss Haltenbergstetten und der Dorfgemeinschaftshäuser in den Stadtteilen über ein „Städtle-Konzert“ der Vorbachtaler Musikanten und diversen Social-Media-Aktionen bis hin zu Bastel- und Malangeboten des „Kreativ-Netzes“ und einer abgespeckten Innenstadtbewirtung. Vielleicht, so Neckermann, könnte ja die Kinderwiese – unter den aktuellen Vorgaben – trotzdem stattfinden und auch ein Karussell für die Kinder aufgestellt werden. Alle diese möglichen Aktionen sollten den „Kerngedanken des Herbstfests“ widerspiegeln, der Gedanke der Gemeinschaft. Deshalb wolle man den Fokus auf Aktivitäten legen, „die allen offen stehen“. Neckermann betonte schließlich, dass man bei Änderungen in der Corona-Verordnung das Ersatzprogramm jederzeit überarbeiten und fortschreiben könne. Sie rief die Bürger dazu auf, selbst aktiv zu werden und bis Mitte August noch Vorschläge zu machen.

Bürgermeisterin Heike Naber sprach nach Neckermanns Ausführungen wohl vielen aus der Seele, als sie sagte, dass die angedachten Aktionen „nicht annähernd“ an ein normales Herbstfest herankommen würden. Dennoch woll man das Festwochenende „nicht einfach verstreichen lassen“. Wichtig sei in diesem Zusammenhang auch, dass die Stadt das Fest ausdrücklich nicht absage, sondern es nur „aussetzt“. Das gebe der Verwaltung einen Handlungsspielraum bei Änderungen der Corona-Richtlinien.

Ein Vorschlag kam im Anschluss direkt aus dem Gemeinderat. Harald Dietz schlug für in der Innenstadt bewirtete Bereiche einen „Wechsel im Stundentakt einzuführen“, damit „nie alle auf einem Haufen sitzen“. Stadtrat Klaus Lahr fand die von Neckermann vorgestellten Alternativen „sehr gut“. Allerdings habe man den Festwirten und anderen Beschickern des Festes gegenüber „eine Verantwortung“, weshalb diese auch in die Überlegungen einbezogen werden sollten. So schlug er etwa das Aufstellen mehrerer kleiner Zelte in der Innenstadt vor. Stadtrat Ulrich Roth plädierte dafür, den Winzertanz dieses Jahr live zu übertragen. Uneinig war sich das Gremium bei der Finanzierung der Aktionen. Neckermann hatte geschätzt, dass man von den ursprünglich im Haushaltsplan angesetzten 20 000 Euro lediglich 20 Prozent benötigen würde. Die Abstimmung hierüber soll auf Initiative der Stadträte Lahr und Roland Landwehr in der nächsten Gemeinderatssitzung erfolgen, wenn verlässliche Schätzungen vorliegen.

