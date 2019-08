Kein Ding der Unmöglichkeit

Mit der Kommunalpolitik und der Jugend verhält es sich meistens wie mit zwei Parallelen: Es gibt keine Berührungspunkte. Natürlich nehmen sie wechselseitig auf die jeweilige Welt des anderen Einfluss. Die Prozesse, die hinter dem Ganzen stehen, kann die Jungend aber oft nicht nachvollziehen.

Im Rahmen unserer Vorberichterstattung zur Kommunal- und Europawahl wurde das Problem deutlich. Fragte man die Jugendlichen, welche kommunalpolitischen Themen ihnen am wichtigsten sind, folgte meist: Stille. Hakte man aber konkret nach, sah das anders aus. Auf die Frage, ob sie denn mit dem kulturellen Angebot oder dem Öffentlichen Nahverkehr zufrieden seien, hatte jeder eine Antwort.

In der Schule wird die Kommunalpolitik – wenn überhaupt – höchstens am Rande thematisiert. Somit liegt es notgedrungen an den Rathäusern, diese Bildungslücke zu stopfen. Doch nicht nur das: Sie müssen an ihrer Marketingstrategie feilen, die Arbeit, die im Rathaus geschieht, besser nach außen tragen. Sie müssen den Jugendlichen verständlich machen, dass sie unmittelbar von der Kommunalpolitik betroffen sind, ihnen zeigen, wie spannend sie sein kann und wie sie selbst Einfluss darauf nehmen können.

Im Endeffekt müssen sie die beiden Parallelen zusammenführen. Anders als in der Mathematik ist das in der Politik nämlich möglich.

