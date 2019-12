Kanapee-Gespräch der Kreis-CSU

Röttingen.Das 15. Röttinger Kanapee-Gespräch des CSU-Kreisverbands Würzburg findet am Samstag, 4. Januar, um 19 Uhr auf Burg Brattenstein statt und steht unter dem Einfluss der Kommunalwahlen am 15. März 2020. Das Motto lautet „Kommunalpolitik mit Thomas Eberth und Rosa Behon“. Der CSU-Kreisvorsitzende Thomas Eberth ist CSU-Landratskandidat für den Landkreis Würzburg, Rosa Behon ist CSU-Bürgermeisterkandidatin für Ochsenfurt. Mit dabei ist auch Christian Klippel, CSU-Bürgermeisterkandidat für Röttingen. Die Moderation liegt in den Händen von Frederike Faust und Marion Wunderlich.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Martin Umscheid stellt sich Christian Klippel vor. Danach folgt eine Diskussion und Fragerunde mit dem Publikum. Anschließend gibt es einen Umtrunk.

